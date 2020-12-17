В Ростовской области проверят увольнение редактора газеты "Вперед"
17:55 17.12.2020 (обновлено: 18:16 17.12.2020)
© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил разобраться в ситуации с увольнением редактора газеты "Вперед" из Батайска Елены Пивоваровой.
Президент России Владимир Путин провел в четверг ежегодную большую пресс-конференцию. Журналист из Ростова-на-Дону Вера Южанская рассказала главе государства, что редактора газеты "Вперед" из Батайска Елену Пивоварову уволили без причины. Президент пообещал попросить губернатора Ростовской области разобраться с ситуацией.
"В конце ноября после публикации в "Российской газете" об увольнении редактора газеты "Вперед" лично пообщался с Еленой Леонидовной Пивоваровой. Сразу же поручил тщательно разобраться в ситуации", - сказал Голубев РИА Новости.
Он добавил, что обсуждал тему с председателем регионального отделения Союза журналистов Южанской. "Как мне доложили, на предприятии идут сейчас проверочные мероприятия, по их окончании будут приняты все необходимые решения", - отметил Голубев.
Ранее ростовское отделение ОНФ сообщило, что разберется в ситуации с увольнением Пивоваровой.