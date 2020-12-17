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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589752365.html
Зюганов считает, что пресс-конференция Путина отражает ситуацию в России
Зюганов считает, что пресс-конференция Путина отражает ситуацию в России
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина отражает реальную ситуацию в РФ, но не отражает угрозы, которые обступили страну, считает лидер КПРФ Геннадий... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:14
2020-12-17T17:14
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
геннадий зюганов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина отражает реальную ситуацию в РФ, но не отражает угрозы, которые обступили страну, считает лидер КПРФ Геннадий ЗюгановБольшая пресс-конференция Путина прошла в четверг, в этом году она продлилась четыре часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов."В целом эта пресс-конференция отражает реальную ситуацию в стране, но далеко не отражает те угрозы и проблемы, которые обступили нашу державу. Мы обязаны на них ответить дружно и согласованно. Тут чувство патриотизма и единства, на мой взгляд, нам всем пригодится", - сказал Зюганов журналистам.
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геннадий зюганов, владимир путин, общество

Зюганов считает, что пресс-конференция Путина отражает ситуацию в России

17:14 17.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина отражает реальную ситуацию в РФ, но не отражает угрозы, которые обступили страну, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Большая пресс-конференция Путина прошла в четверг, в этом году она продлилась четыре часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов.
"В целом эта пресс-конференция отражает реальную ситуацию в стране, но далеко не отражает те угрозы и проблемы, которые обступили нашу державу. Мы обязаны на них ответить дружно и согласованно. Тут чувство патриотизма и единства, на мой взгляд, нам всем пригодится", - сказал Зюганов журналистам.
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 11:44Инфографика
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Геннадий ЗюгановВладимир ПутинОбщество
 
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