https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589752365.html
Зюганов считает, что пресс-конференция Путина отражает ситуацию в России
Зюганов считает, что пресс-конференция Путина отражает ситуацию в России
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина отражает реальную ситуацию в РФ, но не отражает угрозы, которые обступили страну, считает лидер КПРФ Геннадий... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:14
2020-12-17T17:14
2020-12-17T17:14
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
геннадий зюганов
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577194490_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_e121998720f51df53b405841ba7f76a1.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина отражает реальную ситуацию в РФ, но не отражает угрозы, которые обступили страну, считает лидер КПРФ Геннадий ЗюгановБольшая пресс-конференция Путина прошла в четверг, в этом году она продлилась четыре часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов."В целом эта пресс-конференция отражает реальную ситуацию в стране, но далеко не отражает те угрозы и проблемы, которые обступили нашу державу. Мы обязаны на них ответить дружно и согласованно. Тут чувство патриотизма и единства, на мой взгляд, нам всем пригодится", - сказал Зюганов журналистам.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577194490_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_e3bd63d046943f9ea8e135765f726436.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зюганов, владимир путин, общество