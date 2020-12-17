https://ria.ru/20201217/press-konferentsiya-1589752365.html

Зюганов считает, что пресс-конференция Путина отражает ситуацию в России

Зюганов считает, что пресс-конференция Путина отражает ситуацию в России

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина отражает реальную ситуацию в РФ, но не отражает угрозы, которые обступили страну, считает лидер КПРФ Геннадий... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T17:14

2020-12-17T17:14

2020-12-17T17:14

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

геннадий зюганов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина отражает реальную ситуацию в РФ, но не отражает угрозы, которые обступили страну, считает лидер КПРФ Геннадий ЗюгановБольшая пресс-конференция Путина прошла в четверг, в этом году она продлилась четыре часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов."В целом эта пресс-конференция отражает реальную ситуацию в стране, но далеко не отражает те угрозы и проблемы, которые обступили нашу державу. Мы обязаны на них ответить дружно и согласованно. Тут чувство патриотизма и единства, на мой взгляд, нам всем пригодится", - сказал Зюганов журналистам.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий зюганов, владимир путин, общество