https://ria.ru/20201217/press-karty-1589638826.html

В ГД поддержали штрафы за незаконное использование пресс-карт на митингах

В ГД поддержали штрафы за незаконное использование пресс-карт на митингах

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о штрафе до 30 тысяч рублей или... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:28

2020-12-17T11:28

2020-12-17T11:28

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общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о штрафе до 30 тысяч рублей или обязательных работах до 50 часов за незаконное использование на митингах пресс-карты или знаков СМИ, говорится в проекте решения комитета, который опубликован в электронной базе ГД.Согласно закону, основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, также должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации.Правительство законопроект поддержало.Проект может быть рассмотрен в первом чтении на заседании 24 декабря.

https://ria.ru/20201217/shtrafy-1589638246.html

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