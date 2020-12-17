https://ria.ru/20201217/press-karty-1589638826.html
В ГД поддержали штрафы за незаконное использование пресс-карт на митингах
В ГД поддержали штрафы за незаконное использование пресс-карт на митингах
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о штрафе до 30 тысяч рублей или... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:28
2020-12-17T11:28
2020-12-17T11:28
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о штрафе до 30 тысяч рублей или обязательных работах до 50 часов за незаконное использование на митингах пресс-карты или знаков СМИ, говорится в проекте решения комитета, который опубликован в электронной базе ГД.Согласно закону, основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, также должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации.Правительство законопроект поддержало.Проект может быть рассмотрен в первом чтении на заседании 24 декабря.
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госдума рф, общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о штрафе до 30 тысяч рублей или обязательных работах до 50 часов за незаконное использование на митингах пресс-карты или знаков СМИ, говорится в проекте решения комитета, который опубликован в электронной базе ГД.
"Использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации, предусмотренного частью 5 статьи 6 федерального закона от 19 июня 2004 г. No 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", лицом, не имеющим права на его использование, влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов", - говорится в проекте закона.
Согласно закону, основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Журналист, присутствующий на публичном мероприятии, также должен иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации.
Правительство законопроект поддержало.
Проект может быть рассмотрен в первом чтении на заседании 24 декабря.