https://ria.ru/20201217/pravitelstvo-1589686260.html

Путин дал оценку правительству Мишустина

Путин дал оценку правительству Мишустина

Правительство РФ формировалось под стратегические цели и отвечает этим задачам, изменений в его составе в ближайшее время не планируется, заявил президент... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:58

2020-12-17T13:58

2020-12-17T15:14

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

правительство рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство РФ формировалось под стратегические цели и отвечает этим задачам, изменений в его составе в ближайшее время не планируется, заявил президент России Владимир Путин."Что касается изменений – это инициатива председателя правительства, он вправе набирать свою команду, и я с ним согласился по этим изменениям. Каких-то других не вижу, сам председатель ничего не инициирует. Мне кажется, сложившийся коллектив работал, работал слаженно, и здесь нужна и определенная стабильность. Пока ничего там не планируется, никаких кадровых изменений", - сказал он в ходе ежегодной большой пресс-конференции."У нас… они все определены, задачи. Ясно, что была критика изначально, способно ли достичь вот этих целей национального развития, использовать вот те инструменты, которые называются нацпрограммами, нацпроектами… В целом да есть, безусловно, вопросы, требующие дополнительного внимания, изучения. Но мы с регионами все в целом отработали, и, несмотря на эту пандемию, мы будем развиваться", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/pravitelstvo-1589707056.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство рф, владимир путин, политика