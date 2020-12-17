https://ria.ru/20201217/pravitelstvo-1589686260.html
Путин дал оценку правительству Мишустина
Путин дал оценку правительству Мишустина
Правительство РФ формировалось под стратегические цели и отвечает этим задачам, изменений в его составе в ближайшее время не планируется, заявил президент... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:58
2020-12-17T13:58
2020-12-17T15:14
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
правительство рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство РФ формировалось под стратегические цели и отвечает этим задачам, изменений в его составе в ближайшее время не планируется, заявил президент России Владимир Путин."Что касается изменений – это инициатива председателя правительства, он вправе набирать свою команду, и я с ним согласился по этим изменениям. Каких-то других не вижу, сам председатель ничего не инициирует. Мне кажется, сложившийся коллектив работал, работал слаженно, и здесь нужна и определенная стабильность. Пока ничего там не планируется, никаких кадровых изменений", - сказал он в ходе ежегодной большой пресс-конференции."У нас… они все определены, задачи. Ясно, что была критика изначально, способно ли достичь вот этих целей национального развития, использовать вот те инструменты, которые называются нацпрограммами, нацпроектами… В целом да есть, безусловно, вопросы, требующие дополнительного внимания, изучения. Но мы с регионами все в целом отработали, и, несмотря на эту пандемию, мы будем развиваться", - добавил он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, правительство рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Правительство РФ формировалось под стратегические цели и отвечает этим задачам, изменений в его составе в ближайшее время не планируется, заявил президент России Владимир Путин
.
"Что касается изменений – это инициатива председателя правительства, он вправе набирать свою команду, и я с ним согласился по этим изменениям. Каких-то других не вижу, сам председатель ничего не инициирует. Мне кажется, сложившийся коллектив работал, работал слаженно, и здесь нужна и определенная стабильность. Пока ничего там не планируется, никаких кадровых изменений", - сказал он в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
"Стратегические цели - да, правительство формировалось под эти стратегические цели, и полагаю, что этим задачам отвечает", - заявил Путин.
"У нас… они все определены, задачи. Ясно, что была критика изначально, способно ли достичь вот этих целей национального развития, использовать вот те инструменты, которые называются нацпрограммами, нацпроектами… В целом да есть, безусловно, вопросы, требующие дополнительного внимания, изучения. Но мы с регионами все в целом отработали, и, несмотря на эту пандемию, мы будем развиваться", - добавил он.