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Студентов медколледжей Кузбасса поощрят за практику в период пандемии
Студентов медколледжей Кузбасса поощрят за практику в период пандемии
Парламент Кузбасса принял поправки в региональный закон "О здравоохранении", в соответствии с которыми три тысячи студентов-медиков среднего профессионального... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:23
2020-12-17T13:23
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 17 дек – РИА Новости. Парламент Кузбасса принял поправки в региональный закон "О здравоохранении", в соответствии с которыми три тысячи студентов-медиков среднего профессионального звена, прошедшие внеплановую практику в медицинских учреждениях в период распространения COVID-19, получат социальное пособие, сообщает пресс-служба областного парламента.Социальная поддержка в виде пособия в размере семи тысяч рублей установлена для студентов медколледжей Кузбасса, которые в ноябре и декабре этого года вышли на внеплановую практику на помощь медикам в борьбе с COVID-19. Работа студентов в стационарах позволила высвободить профессиональные кадры для лечения больных."Студенты внесли значительный вклад в борьбу с коронавирусом и достойны того, чтобы их отметить. За каждый месяц практики студентам выплатят социальное пособие. На выплаты практикантам из регионального бюджета будет выделено 42 миллиона рублей", – приводит пресс-служба слова председателя Парламента Кузбасса Вячеслава Петрова.Кроме того, изменения в региональном законе предусматривают специальную социальную выплату медработникам и иным работникам медицинских организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589428339.html
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кемеровская область, общество

Студентов медколледжей Кузбасса поощрят за практику в период пандемии

13:23 17.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 17 дек – РИА Новости. Парламент Кузбасса принял поправки в региональный закон "О здравоохранении", в соответствии с которыми три тысячи студентов-медиков среднего профессионального звена, прошедшие внеплановую практику в медицинских учреждениях в период распространения COVID-19, получат социальное пособие, сообщает пресс-служба областного парламента.
Социальная поддержка в виде пособия в размере семи тысяч рублей установлена для студентов медколледжей Кузбасса, которые в ноябре и декабре этого года вышли на внеплановую практику на помощь медикам в борьбе с COVID-19. Работа студентов в стационарах позволила высвободить профессиональные кадры для лечения больных.
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"Студенты внесли значительный вклад в борьбу с коронавирусом и достойны того, чтобы их отметить. За каждый месяц практики студентам выплатят социальное пособие. На выплаты практикантам из регионального бюджета будет выделено 42 миллиона рублей", – приводит пресс-служба слова председателя Парламента Кузбасса Вячеслава Петрова.
Кроме того, изменения в региональном законе предусматривают специальную социальную выплату медработникам и иным работникам медицинских организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
"Таким образом, выплаты продолжат получать работники обсерваторов, приемных отделений и лабораторных служб перепрофилированных стационаров, которые ранее были исключены из перечня получателей социальной поддержки", – прокомментировал решение председатель профильного комитета парламента Глеб Колпинский.
 
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