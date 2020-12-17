https://ria.ru/20201217/praktika-1589674945.html

Студентов медколледжей Кузбасса поощрят за практику в период пандемии

Студентов медколледжей Кузбасса поощрят за практику в период пандемии

Парламент Кузбасса принял поправки в региональный закон "О здравоохранении", в соответствии с которыми три тысячи студентов-медиков среднего профессионального... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:23

2020-12-17T13:23

2020-12-17T13:23

кемеровская область

общество

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КЕМЕРОВО, 17 дек – РИА Новости. Парламент Кузбасса принял поправки в региональный закон "О здравоохранении", в соответствии с которыми три тысячи студентов-медиков среднего профессионального звена, прошедшие внеплановую практику в медицинских учреждениях в период распространения COVID-19, получат социальное пособие, сообщает пресс-служба областного парламента.Социальная поддержка в виде пособия в размере семи тысяч рублей установлена для студентов медколледжей Кузбасса, которые в ноябре и декабре этого года вышли на внеплановую практику на помощь медикам в борьбе с COVID-19. Работа студентов в стационарах позволила высвободить профессиональные кадры для лечения больных."Студенты внесли значительный вклад в борьбу с коронавирусом и достойны того, чтобы их отметить. За каждый месяц практики студентам выплатят социальное пособие. На выплаты практикантам из регионального бюджета будет выделено 42 миллиона рублей", – приводит пресс-служба слова председателя Парламента Кузбасса Вячеслава Петрова.Кроме того, изменения в региональном законе предусматривают специальную социальную выплату медработникам и иным работникам медицинских организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20201216/koronavirus-1589428339.html

кемеровская область

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кемеровская область, общество