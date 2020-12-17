https://ria.ru/20201217/politika-1589675665.html

Путин призвал оппонентов и политиков не руководствоваться амбициями

Путин призвал оппонентов и политиков не руководствоваться амбициями

Президент РФ Владимир Путин призвал всех оппонентов действующей власти и политиков руководствоваться не амбициями, а интересами граждан. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:25

2020-12-17T13:25

2020-12-17T13:52

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал всех оппонентов действующей власти и политиков руководствоваться не амбициями, а интересами граждан."Я призываю всех наших оппонентов действующей власти, вообще все политические силы в стране руководствоваться не своими амбициями личными, а интересами граждан РФ, предлагать позитивную повестку дня для того, чтобы решать вопросы, стоящие перед страной, а их у нас много", - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, владимир путин, политика