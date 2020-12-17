https://ria.ru/20201217/politika-1589675665.html
Путин призвал оппонентов и политиков не руководствоваться амбициями
Путин призвал оппонентов и политиков не руководствоваться амбициями
Президент РФ Владимир Путин призвал всех оппонентов действующей власти и политиков руководствоваться не амбициями, а интересами граждан. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:25
2020-12-17T13:25
2020-12-17T13:52
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал всех оппонентов действующей власти и политиков руководствоваться не амбициями, а интересами граждан."Я призываю всех наших оппонентов действующей власти, вообще все политические силы в стране руководствоваться не своими амбициями личными, а интересами граждан РФ, предлагать позитивную повестку дня для того, чтобы решать вопросы, стоящие перед страной, а их у нас много", - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, политика