https://ria.ru/20201217/poklonskaya-1589647362.html

Источник: Поклонская пожаловалась на публикации СМИ о ее личной жизни

Источник: Поклонская пожаловалась на публикации СМИ о ее личной жизни

Полиция начала проверку после жалобы депутата Госдумы Натальи Поклонской на публикации СМИ о ее личной жизни, сообщил РИА Новости в четверг источник в... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:05

2020-12-17T12:05

2020-12-17T12:05

наталья поклонская

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Полиция начала проверку после жалобы депутата Госдумы Натальи Поклонской на публикации СМИ о ее личной жизни, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.Депутат написала, что неизвестные занимаются "незаконным сбором и распространением информации о ее частной и семейной жизни в СМИ и интернете".Кроме того, полиция проверяет, поступают ли в ее адрес угрозы – в частности, от сторонников "Правый сектор"*, которая, по данным СМИ, "приговорила" ее к смерти.Полиция начала проверку – если будет обнаружен состав преступления, то будет возбуждено уголовное дело.Комментариями Поклонской РИА Новости пока не располагает.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201207/poklonskaya-1588040482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья поклонская, госдума рф, происшествия