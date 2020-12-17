Источник: Поклонская пожаловалась на публикации СМИ о ее личной жизни
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Полиция начала проверку после жалобы депутата Госдумы Натальи Поклонской на публикации СМИ о ее личной жизни, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.
"Шестнадцатого декабря отдел полиции по Басманному району Москвы зарегистрировал письменное заявление Поклонской Натальи, депутата", - сказал собеседник агентства.
Депутат написала, что неизвестные занимаются "незаконным сбором и распространением информации о ее частной и семейной жизни в СМИ и интернете".
Кроме того, полиция проверяет, поступают ли в ее адрес угрозы – в частности, от сторонников "Правый сектор"*, которая, по данным СМИ, "приговорила" ее к смерти.
Полиция начала проверку – если будет обнаружен состав преступления, то будет возбуждено уголовное дело.
Комментариями Поклонской РИА Новости пока не располагает.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.