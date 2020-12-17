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Источник: Поклонская пожаловалась на публикации СМИ о ее личной жизни
Источник: Поклонская пожаловалась на публикации СМИ о ее личной жизни
Полиция начала проверку после жалобы депутата Госдумы Натальи Поклонской на публикации СМИ о ее личной жизни, сообщил РИА Новости в четверг источник в... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:05
2020-12-17T12:05
наталья поклонская
госдума рф
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Полиция начала проверку после жалобы депутата Госдумы Натальи Поклонской на публикации СМИ о ее личной жизни, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.Депутат написала, что неизвестные занимаются "незаконным сбором и распространением информации о ее частной и семейной жизни в СМИ и интернете".Кроме того, полиция проверяет, поступают ли в ее адрес угрозы – в частности, от сторонников "Правый сектор"*, которая, по данным СМИ, "приговорила" ее к смерти.Полиция начала проверку – если будет обнаружен состав преступления, то будет возбуждено уголовное дело.Комментариями Поклонской РИА Новости пока не располагает.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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наталья поклонская, госдума рф, происшествия

Источник: Поклонская пожаловалась на публикации СМИ о ее личной жизни

12:05 17.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Полиция начала проверку после жалобы депутата Госдумы Натальи Поклонской на публикации СМИ о ее личной жизни, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.
"Шестнадцатого декабря отдел полиции по Басманному району Москвы зарегистрировал письменное заявление Поклонской Натальи, депутата", - сказал собеседник агентства.
Депутат написала, что неизвестные занимаются "незаконным сбором и распространением информации о ее частной и семейной жизни в СМИ и интернете".
Кроме того, полиция проверяет, поступают ли в ее адрес угрозы – в частности, от сторонников "Правый сектор"*, которая, по данным СМИ, "приговорила" ее к смерти.
Полиция начала проверку – если будет обнаружен состав преступления, то будет возбуждено уголовное дело.
Комментариями Поклонской РИА Новости пока не располагает.
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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