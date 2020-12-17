https://ria.ru/20201217/pokhudenie-1589613884.html

Мужчина сбросил 50 килограммов и не смог подтвердить свою личность

Мужчина сбросил 50 килограммов и не смог подтвердить свою личность

Пользователь портала Reddit рассказал, как после похудения его перестали узнавать по фото на документах. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T09:06

2020-12-17T09:06

2020-12-17T09:06

reddit

в мире

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователь портала Reddit рассказал, как после похудения его перестали узнавать по фото на документах.Автор поста под ником Some_Call_Me_Danno рассказал, что накануне ему позвонили из компании, которая выпускала его кредитную карту, и заявили, что доступ к ней могли получить злоумышленники. Для того, чтобы подтвердить, что это именно он совершал покупку, а не мошенники, мужчине нужно было отправить пятисекундное видео и фотографию водительских прав. Пользователь портала пояснил, что права он делал два года назад и тогда весил 127 килограммов. Однако, за этот срок он сбросил почти 50 килограммов — сейчас его вес составляет 77 килограммов. В компании посчитали, что мужчина на видео не похож на фотографию с водительских прав, поэтому Some_Call_Me_Danno не смог подтвердить свою личность.Единственным вариантом оставалось заполнить документы, которые компания пришлет ему в течение семи-десяти дней, заполнить их и отправить обратно.До этого момента учетная запись автора поста будет заблокирована.В комментариях пользователи портала поделились похожими историями. Так technicolored_dreams перекрасила волосы и сбросила вес — при проверке документов полицейский сначала не узнал девушку. Подобное произошло и с jebzz1: автору комментария не могли продать сигареты, так как на фотографии он был запечатлен до того, как набрал вес. Также автору поста посоветовали внимательно отнестись к возникшей ситуации, так как это могла быть не компания, которая занимается его картой, а мошенники.

https://ria.ru/20201215/nevesta-1589244426.html

https://ria.ru/20201211/pokhudenie-1588746301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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