https://ria.ru/20201217/pogoda-1589610010.html
Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс трех градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T07:58
2020-12-17T07:58
2020-12-17T07:58
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, за ночь в Москве выпало 2 миллиметра осадков, снежный покров, скорее всего, остался в пределах 10-12 сантиметров.Синоптик добавил, что ожидается западный ветер, 5-10 метров в секунду.Атмосферное давление к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20201216/yanvar-1589429543.html
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михаил леус, москва, общество