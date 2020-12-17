https://ria.ru/20201217/pogoda-1589610010.html

Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем

Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем

Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс трех градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T07:58

2020-12-17T07:58

2020-12-17T07:58

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, за ночь в Москве выпало 2 миллиметра осадков, снежный покров, скорее всего, остался в пределах 10-12 сантиметров.Синоптик добавил, что ожидается западный ветер, 5-10 метров в секунду.Атмосферное давление к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20201216/yanvar-1589429543.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество