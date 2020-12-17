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Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс трех градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T07:58
2020-12-17T07:58
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, за ночь в Москве выпало 2 миллиметра осадков, снежный покров, скорее всего, остался в пределах 10-12 сантиметров.Синоптик добавил, что ожидается западный ветер, 5-10 метров в секунду.Атмосферное давление к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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михаил леус, москва, общество

Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем

07:58 17.12.2020
 
© РИА Новости / Роман Галкин  / Перейти в фотобанкПервый снег
Первый снег - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха в столице поднимется до плюс трех градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура в городе плюс 1- плюс 3, минус 1 - плюс 4 в Подмосковье", - сказал Леус.
По его словам, за ночь в Москве выпало 2 миллиметра осадков, снежный покров, скорее всего, остался в пределах 10-12 сантиметров.
Синоптик добавил, что ожидается западный ветер, 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление к вечеру составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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