https://ria.ru/20201217/podolskaya-1589638445.html

"Живот втянула": поклонники оценили фигуру Подольской после родов

"Живот втянула": поклонники оценили фигуру Подольской после родов

Наталья Подольская разместила в Instagram фотографию в облегающем платье в пол, в очередной раз продемонстрировав идеальную фигуру после родов. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:50

2020-12-17T11:50

2020-12-17T11:50

знаменитости

владимир пресняков

звезды

кристина орбакайте

шоубиз

наталья подольская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579386971_0:0:2708:1523_1920x0_80_0_0_5f14a8a360225a9f892007b3c4115031.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Наталья Подольская разместила в Instagram фотографию в облегающем платье в пол, в очередной раз продемонстрировав идеальную фигуру после родов. "Что-то снимаем. Живот втянула", — написала она. Однако поклонников удивили ее слова. По мнению пользователей, певица в отличной форме."Какой живот? Вы — стройняшка"; "Элегантный образ. Браво!", "Наташа, вы просто красавица. Восхищаюсь вами! Так быстро войти в норму после родов", — пишут ей в комментариях.Ранее Наталья Подольская опубликовала фото с крестин сына, заявив: "А вот и мой Золотой граммофон в этом году. Крестили Иоанна нашего". В конце октября певица сообщила в Instagram о рождении сына. Мальчика назвали Ваней. Для исполнительницы этот ребенок стал вторым (вместе с мужем Владимиром Пресняковым-младшим они также воспитывают пятилетнего Арсения), а для ее супруга — третьим. У музыканта есть сын Никита, который родился в отношениях с Кристиной Орбакайте.

https://ria.ru/20201214/presnyakov-1589186121.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, владимир пресняков, звезды, кристина орбакайте, наталья подольская