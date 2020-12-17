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"Живот втянула": поклонники оценили фигуру Подольской после родов
"Живот втянула": поклонники оценили фигуру Подольской после родов
Наталья Подольская разместила в Instagram фотографию в облегающем платье в пол, в очередной раз продемонстрировав идеальную фигуру после родов. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:50
2020-12-17T11:50
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владимир пресняков
звезды
кристина орбакайте
шоубиз
наталья подольская
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Наталья Подольская разместила в Instagram фотографию в облегающем платье в пол, в очередной раз продемонстрировав идеальную фигуру после родов. "Что-то снимаем. Живот втянула", — написала она. Однако поклонников удивили ее слова. По мнению пользователей, певица в отличной форме."Какой живот? Вы — стройняшка"; "Элегантный образ. Браво!", "Наташа, вы просто красавица. Восхищаюсь вами! Так быстро войти в норму после родов", — пишут ей в комментариях.Ранее Наталья Подольская опубликовала фото с крестин сына, заявив: "А вот и мой Золотой граммофон в этом году. Крестили Иоанна нашего". В конце октября певица сообщила в Instagram о рождении сына. Мальчика назвали Ваней. Для исполнительницы этот ребенок стал вторым (вместе с мужем Владимиром Пресняковым-младшим они также воспитывают пятилетнего Арсения), а для ее супруга — третьим. У музыканта есть сын Никита, который родился в отношениях с Кристиной Орбакайте.
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РИА Новости
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знаменитости, владимир пресняков, звезды, кристина орбакайте, наталья подольская

"Живот втянула": поклонники оценили фигуру Подольской после родов

11:50 17.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наталья Подольская
Певица Наталья Подольская - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Наталья Подольская разместила в Instagram фотографию в облегающем платье в пол, в очередной раз продемонстрировав идеальную фигуру после родов.
"Что-то снимаем. Живот втянула", — написала она.
Однако поклонников удивили ее слова. По мнению пользователей, певица в отличной форме.
"Какой живот? Вы — стройняшка"; "Элегантный образ. Браво!", "Наташа, вы просто красавица. Восхищаюсь вами! Так быстро войти в норму после родов", — пишут ей в комментариях.
Ранее Наталья Подольская опубликовала фото с крестин сына, заявив: "А вот и мой Золотой граммофон в этом году. Крестили Иоанна нашего".
В конце октября певица сообщила в Instagram о рождении сына. Мальчика назвали Ваней. Для исполнительницы этот ребенок стал вторым (вместе с мужем Владимиром Пресняковым-младшим они также воспитывают пятилетнего Арсения), а для ее супруга — третьим.
У музыканта есть сын Никита, который родился в отношениях с Кристиной Орбакайте.
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 20:06Шоубиз
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ШоубизЗнаменитостиВладимир ПресняковзвездыКристина ОрбакайтеНаталья Подольская
 
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