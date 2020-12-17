https://ria.ru/20201217/podderzhka-1589684886.html

Россия направила на поддержку граждан в пандемию 828 миллиардов рублей

Россия направила на поддержку граждан в пандемию 828 миллиардов рублей

Власти РФ в пандемию направили на прямую поддержку граждан 838 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:55

2020-12-17T13:55

2020-12-17T15:13

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

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здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти РФ в пандемию направили на прямую поддержку граждан 838 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции."Мы на прямую поддержку граждан направили 838 миллиардов рублей – это огромные деньги, и мы вынуждены были их концентрировать на этих направлениях, так же как и на поддержку, скажем, пострадавших отраслей", - сказал он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/pandemiya-1589685369.html

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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