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Россия направила на поддержку граждан в пандемию 828 миллиардов рублей
Россия направила на поддержку граждан в пандемию 828 миллиардов рублей
Власти РФ в пандемию направили на прямую поддержку граждан 838 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:55
2020-12-17T13:55
2020-12-17T15:13
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти РФ в пандемию направили на прямую поддержку граждан 838 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции."Мы на прямую поддержку граждан направили 838 миллиардов рублей – это огромные деньги, и мы вынуждены были их концентрировать на этих направлениях, так же как и на поддержку, скажем, пострадавших отраслей", - сказал он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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