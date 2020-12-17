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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/podderzhka-1589684886.html
Россия направила на поддержку граждан в пандемию 828 миллиардов рублей
Россия направила на поддержку граждан в пандемию 828 миллиардов рублей
Власти РФ в пандемию направили на прямую поддержку граждан 838 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:55
2020-12-17T15:13
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти РФ в пандемию направили на прямую поддержку граждан 838 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции."Мы на прямую поддержку граждан направили 838 миллиардов рублей – это огромные деньги, и мы вынуждены были их концентрировать на этих направлениях, так же как и на поддержку, скажем, пострадавших отраслей", - сказал он.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

Россия направила на поддержку граждан в пандемию 828 миллиардов рублей

13:55 17.12.2020 (обновлено: 15:13 17.12.2020)
 
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти РФ в пандемию направили на прямую поддержку граждан 838 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
"Мы на прямую поддержку граждан направили 838 миллиардов рублей – это огромные деньги, и мы вынуждены были их концентрировать на этих направлениях, так же как и на поддержку, скажем, пострадавших отраслей", - сказал он.
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