https://ria.ru/20201217/podarki-1589769432.html

Тайский массаж и чайная церемония: что подарить родителям на Новый год

Тайский массаж и чайная церемония: что подарить родителям на Новый год

Идеи для тех, кто не решил, что подарить родителям на Новый год - в материале РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:42

2020-12-17T18:42

2020-12-17T18:42

подарки

россия

новый год

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Идеи для тех, кто не решил, что подарить родителям на Новый год - в материале РИА Новости.Теплые вещи с новогодней символикойЗима - самое время, чтобы утеплиться, поэтому в качестве подарка родителям можно преподнести парные теплые свитера с символами наступающего года. Лучше покупать вещи из натуральных материалов, потому что они дольше сохраняют тепло и привлекательный внешний вид. В качестве сюрприза подойдут варежки, шапки, новогодние шарфы и носки. Оптимальный вариант - из шерсти овец мериносовой породы из-за высокого качества и низкой стоимости. Если вы хотите сделать более оригинальный подарок, то подойдут утепленные домашниехалаты. Их при желании можно сделать именными. Спортивные аксессуарыТакие подарки станут отличным сюрпризом для тех, кто ведет активный образ жизни и увлекается спортом. Главное при выборе руководствоваться практичностью товара и тем, действительно ли он необходим. В зависимости от предпочтений родителей, можно приобрести умные фитнес-часы, которые помогут улучшить качество тренировок и позволят отслеживать колебания артериального давления, абонемент в фитнес-клуб или бассейн, спортивные костюмы или инвентарь, который пригодится для физических нагрузок обоим родителям. Это могут быть гантели, утяжелители, скакалка или коньки. Более креативные варианты - балансировочная платформа или диск, мяч для фитнеса или ролики для пресса. КосметикаТовары для красоты - это одно из самых простых решений для подарка маме, а вот для отца выбор не так уж и широк. Ему, например, можно преподнести необычный бритвенный станок, выполненный из африканского черного дерева, карбона, бриара, мореного дуба и других редких материалов. Более бюджетные варианты включают наборы уходовых средств для лица, тела и волос. Подарок для мамы следует выбирать, исходя из ее вкусов, но лучше не приобретать те косметические продукты, которые могут не подойти человеку - тональный крем или губную помаду. С парфюмом также нужно быть осторожным – его следует подбирать индивидуально, так как некоторые запахи могут вызывать головные боли. Лучше всего подарить универсальные средства, например, пудру, тушь для глаз, легкие румяна, хайлатеры или палетку неярких теней. Еще один пример - подарочный сертификат, который позволит маме самой сделать выбор. Не стоит забывать и о салонных процедурах: это могут быть восстановление волос, маникюр и педикюр, лифтинги, обертывания или пилинги. Если позволяют финансы, то лучше обратить внимание на профессиональную косметику для лица, тела и волос. Она будет дороже, но качественнее. Кроме этого, в качестве новогоднего сюрприза можно преподнести массажеры для лица или специальные устройства для очищения кожи. Для дома и уютаПокупая бытовую технику, лучше выбирать те приборы, которыми станут пользоваться оба родителя. Это может быть домашний гриль, блендер, соковыжималка, кухонный комбайн или кофеварка, если домочадцы предпочитают этот напиток. Отличным презентом станут комплект качественного постельного белья или ортопедические подушки. Для уюта следует отдать предпочтение необычным аксессуарам, например, вазе в форме головы Давида или художницы Фриды Кало, оригинальным цветочным кашпо, красивым картинам. При этом отцу можно подарить мангал, набор для барбекю, аккумуляторную отвертку, строительные, садовые инструменты или деревянную модель для сборки, которая станет интересным предметом интерьера. Маме пригодится кухонный таймер или цифровой термометр для определения температуры продуктов, блюд или напитков. ЭмоцииНа новогодних праздниках необязательно сидеть дома, поэтому можно презентовать родителям возможность куда-нибудь сходить вместе. Например, на мастер-класс, в театр или кино, в ресторан, на чайную церемонию или винную дегустацию. Также можно порадовать близких поездкой за город на выходные, прогулкой на лошадях или парной фотосессией. Более активным приятные эмоции подарят пешие экскурсии, катание на квадроцикле или мотоцикле. А еще им может пригодиться подарочный сертификат на СПА-процедуры, флоатинг или тайский массаж, которые помогут расслабиться и обрести новые силы в наступающем году. Главное, чтобы подарки на Новый год были сделаны от души.

https://ria.ru/20201211/podarki-1588854383.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/novyy-god-1588715036.html

https://ria.ru/20201211/podarki-1588712490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подарки, россия, новый год