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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/partii-1589657993.html
Путин рассказал, от кого зависит судьба политических партий-тяжеловесов
Путин рассказал, от кого зависит судьба политических партий-тяжеловесов
Решение о том, останутся ли в России старые политические партии-тяжеловесы, принимают граждане страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:36
2020-12-17T12:57
госдума рф
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Решение о том, останутся ли в России старые политические партии-тяжеловесы, принимают граждане страны, заявил президент РФ Владимир Путин."По поводу новых партий, не пора ли старым политическим тяжеловесам уступить свое место. Это решают ни новые партии, ни политические тяжеловесы в виде традиционных партий - это решают граждане. Это решают избиратели. Они принимают решения на выборах, кого поддержать", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции."Но дает ли наша политическая система - она развивается - возможность большему количеству политических сил, политических партий принять участие в общенациональных избирательных кампаниях? Да, дает", - добавил глава государства.Он отметил, что ряд политических партий в ходе избирательной кампании перед выборами в Госдуму могут не собирать подписи избирателей, поскольку они получили представительство в ряде регионов. "Я желаю им успехов, но хочу еще раз сказать: кого избрать, решает все-таки избиратель", - указал президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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госдума рф, владимир путин, политика

Путин рассказал, от кого зависит судьба политических партий-тяжеловесов

12:36 17.12.2020 (обновлено: 12:57 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Решение о том, останутся ли в России старые политические партии-тяжеловесы, принимают граждане страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По поводу новых партий, не пора ли старым политическим тяжеловесам уступить свое место. Это решают ни новые партии, ни политические тяжеловесы в виде традиционных партий - это решают граждане. Это решают избиратели. Они принимают решения на выборах, кого поддержать", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
"Но дает ли наша политическая система - она развивается - возможность большему количеству политических сил, политических партий принять участие в общенациональных избирательных кампаниях? Да, дает", - добавил глава государства.
Он отметил, что ряд политических партий в ходе избирательной кампании перед выборами в Госдуму могут не собирать подписи избирателей, поскольку они получили представительство в ряде регионов. "Я желаю им успехов, но хочу еще раз сказать: кого избрать, решает все-таки избиратель", - указал президент.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Онлайн-дискуссия на тему Коронавирус и политические партии России: гражданская активность, законодательные инициативы, отношение к чрезвычайным мерам в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.04.2020
16 апреля, 14:00
Эксперты оценили работу политических партий в условиях пандемии
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Госдума РФВладимир ПутинПолитика
 
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