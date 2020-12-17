https://ria.ru/20201217/partii-1589657993.html

Путин рассказал, от кого зависит судьба политических партий-тяжеловесов

Путин рассказал, от кого зависит судьба политических партий-тяжеловесов

Решение о том, останутся ли в России старые политические партии-тяжеловесы, принимают граждане страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:36

2020-12-17T12:36

2020-12-17T12:57

госдума рф

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Решение о том, останутся ли в России старые политические партии-тяжеловесы, принимают граждане страны, заявил президент РФ Владимир Путин."По поводу новых партий, не пора ли старым политическим тяжеловесам уступить свое место. Это решают ни новые партии, ни политические тяжеловесы в виде традиционных партий - это решают граждане. Это решают избиратели. Они принимают решения на выборах, кого поддержать", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции."Но дает ли наша политическая система - она развивается - возможность большему количеству политических сил, политических партий принять участие в общенациональных избирательных кампаниях? Да, дает", - добавил глава государства.Он отметил, что ряд политических партий в ходе избирательной кампании перед выборами в Госдуму могут не собирать подписи избирателей, поскольку они получили представительство в ряде регионов. "Я желаю им успехов, но хочу еще раз сказать: кого избрать, решает все-таки избиратель", - указал президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20200416/1570131211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, политика