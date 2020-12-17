Путин рассказал, от кого зависит судьба политических партий-тяжеловесов
12:36 17.12.2020 (обновлено: 12:57 17.12.2020)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Решение о том, останутся ли в России старые политические партии-тяжеловесы, принимают граждане страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По поводу новых партий, не пора ли старым политическим тяжеловесам уступить свое место. Это решают ни новые партии, ни политические тяжеловесы в виде традиционных партий - это решают граждане. Это решают избиратели. Они принимают решения на выборах, кого поддержать", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
"Но дает ли наша политическая система - она развивается - возможность большему количеству политических сил, политических партий принять участие в общенациональных избирательных кампаниях? Да, дает", - добавил глава государства.
Он отметил, что ряд политических партий в ходе избирательной кампании перед выборами в Госдуму могут не собирать подписи избирателей, поскольку они получили представительство в ряде регионов. "Я желаю им успехов, но хочу еще раз сказать: кого избрать, решает все-таки избиратель", - указал президент.
16 апреля, 14:00Эксперты оценили работу политических партий в условиях пандемии