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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/pandemiya-1589742671.html
Путин оценил возможные сроки пандемии
Путин оценил возможные сроки пандемии
Никто не знает, сколько продлится пандемия коронавируса, это будет зависеть от формирования коллективного иммунитета и вакцинации, заявил президент России... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:44
2020-12-17T17:03
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Никто не знает, сколько продлится пандемия коронавируса, это будет зависеть от формирования коллективного иммунитета и вакцинации, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что некоторые западные партнеры проявили готовность к совместной работе с РФ, и "это очень хорошо". По словам президента РФ, это говорит о том, что профессионалы находят в себе силы выйти за рамки каких-то политических ограничений."Не знаю, что там будет происходить на политическом уровне, но на профессиональном очень бы хотелось, чтобы эта работа шла", - отметил Путин."Когда это все закончится, ну никто же на этот счет никаких прямых ответов не дает. Некоторые производители вакцин, слава Богу, прямо сказали, что у них пока не очень получается, есть сбои. Но ничего. Ничего здесь страшного тоже не вижу. Я не считаю, что нужно тут же начать показывать на них пальцем: "а вот не получилось", злорадствовать по этому поводу - нет, мы так не работаем", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире

Путин оценил возможные сроки пандемии

16:44 17.12.2020 (обновлено: 17:03 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Никто не знает, сколько продлится пандемия коронавируса, это будет зависеть от формирования коллективного иммунитета и вакцинации, заявил президент России Владимир Путин.
"Этого никто не знает. Это же будет зависеть от формирования популяционного иммунитета. И от эффективности применения вакцины", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, сколько продлится пандемия.
Путин отметил, что некоторые западные партнеры проявили готовность к совместной работе с РФ, и "это очень хорошо". По словам президента РФ, это говорит о том, что профессионалы находят в себе силы выйти за рамки каких-то политических ограничений.
"Не знаю, что там будет происходить на политическом уровне, но на профессиональном очень бы хотелось, чтобы эта работа шла", - отметил Путин.
"Когда это все закончится, ну никто же на этот счет никаких прямых ответов не дает. Некоторые производители вакцин, слава Богу, прямо сказали, что у них пока не очень получается, есть сбои. Но ничего. Ничего здесь страшного тоже не вижу. Я не считаю, что нужно тут же начать показывать на них пальцем: "а вот не получилось", злорадствовать по этому поводу - нет, мы так не работаем", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинВ мире
 
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