https://ria.ru/20201217/pandemiya-1589742671.html

Путин оценил возможные сроки пандемии

Путин оценил возможные сроки пандемии

Никто не знает, сколько продлится пандемия коронавируса, это будет зависеть от формирования коллективного иммунитета и вакцинации, заявил президент России... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:44

2020-12-17T16:44

2020-12-17T17:03

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589722590_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_d365f542a2c55fe3fae063f9580b4c68.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Никто не знает, сколько продлится пандемия коронавируса, это будет зависеть от формирования коллективного иммунитета и вакцинации, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что некоторые западные партнеры проявили готовность к совместной работе с РФ, и "это очень хорошо". По словам президента РФ, это говорит о том, что профессионалы находят в себе силы выйти за рамки каких-то политических ограничений."Не знаю, что там будет происходить на политическом уровне, но на профессиональном очень бы хотелось, чтобы эта работа шла", - отметил Путин."Когда это все закончится, ну никто же на этот счет никаких прямых ответов не дает. Некоторые производители вакцин, слава Богу, прямо сказали, что у них пока не очень получается, есть сбои. Но ничего. Ничего здесь страшного тоже не вижу. Я не считаю, что нужно тут же начать показывать на них пальцем: "а вот не получилось", злорадствовать по этому поводу - нет, мы так не работаем", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире