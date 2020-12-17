https://ria.ru/20201217/pandemiya-1589742671.html
Путин оценил возможные сроки пандемии
Путин оценил возможные сроки пандемии
Никто не знает, сколько продлится пандемия коронавируса, это будет зависеть от формирования коллективного иммунитета и вакцинации, заявил президент России... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:44
2020-12-17T16:44
2020-12-17T17:03
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589722590_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_d365f542a2c55fe3fae063f9580b4c68.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Никто не знает, сколько продлится пандемия коронавируса, это будет зависеть от формирования коллективного иммунитета и вакцинации, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что некоторые западные партнеры проявили готовность к совместной работе с РФ, и "это очень хорошо". По словам президента РФ, это говорит о том, что профессионалы находят в себе силы выйти за рамки каких-то политических ограничений."Не знаю, что там будет происходить на политическом уровне, но на профессиональном очень бы хотелось, чтобы эта работа шла", - отметил Путин."Когда это все закончится, ну никто же на этот счет никаких прямых ответов не дает. Некоторые производители вакцин, слава Богу, прямо сказали, что у них пока не очень получается, есть сбои. Но ничего. Ничего здесь страшного тоже не вижу. Я не считаю, что нужно тут же начать показывать на них пальцем: "а вот не получилось", злорадствовать по этому поводу - нет, мы так не работаем", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589722590_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_0963ef2dad9fdb0b6ad02f890e4ac393.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, в мире
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Никто не знает, сколько продлится пандемия коронавируса, это будет зависеть от формирования коллективного иммунитета и вакцинации, заявил президент России Владимир Путин
.
"Этого никто не знает. Это же будет зависеть от формирования популяционного иммунитета. И от эффективности применения вакцины", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, сколько продлится пандемия.
Путин отметил, что некоторые западные партнеры проявили готовность к совместной работе с РФ, и "это очень хорошо". По словам президента РФ, это говорит о том, что профессионалы находят в себе силы выйти за рамки каких-то политических ограничений.
"Не знаю, что там будет происходить на политическом уровне, но на профессиональном очень бы хотелось, чтобы эта работа шла", - отметил Путин.
"Когда это все закончится, ну никто же на этот счет никаких прямых ответов не дает. Некоторые производители вакцин, слава Богу, прямо сказали, что у них пока не очень получается, есть сбои. Но ничего. Ничего здесь страшного тоже не вижу. Я не считаю, что нужно тут же начать показывать на них пальцем: "а вот не получилось", злорадствовать по этому поводу - нет, мы так не работаем", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.