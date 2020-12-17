https://ria.ru/20201217/pandemiya-1589685369.html

Путин оценил работу правительства в условиях пандемии

Путин оценил работу правительства в условиях пандемии

Правительство РФ в пандемию в целом работало эффективно, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:56

2020-12-17T13:56

2020-12-17T14:56

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство РФ в пандемию в целом работало эффективно, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас мы вспомнили про цены… Я считаю, что упустили этот момент некоторые коллеги в правительстве, несвоевременно среагировали. Но в целом, особенно в условиях борьбы с пандемией, правительство работало эффективно и очень напряженно. Вот я без преувеличения вам могу сказать - днем и ночью, и конечно, за это их можно лишь поблагодарить", - заявил Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество