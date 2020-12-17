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Путин оценил работу правительства в условиях пандемии
Путин оценил работу правительства в условиях пандемии
Правительство РФ в пандемию в целом работало эффективно, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T13:56
2020-12-17T13:56
2020-12-17T14:56
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
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общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Правительство РФ в пандемию в целом работало эффективно, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас мы вспомнили про цены… Я считаю, что упустили этот момент некоторые коллеги в правительстве, несвоевременно среагировали. Но в целом, особенно в условиях борьбы с пандемией, правительство работало эффективно и очень напряженно. Вот я без преувеличения вам могу сказать - днем и ночью, и конечно, за это их можно лишь поблагодарить", - заявил Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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