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Путин поблагодарил россиян за единение перед угрозой пандемии
Путин поблагодарил россиян за единение перед угрозой пандемии
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за единение перед лицом коронавирусной угрозы. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:19
2020-12-17T12:19
2020-12-17T12:47
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за единение перед лицом коронавирусной угрозы."Самое главное, знаете, что мне кажется, на что я хотел бы обратить внимание и за что хотел бы поблагодарить граждан страны, вот в этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности - единение народа при какой бы то ни было угрозе. Вот то, что мы все видели - работа волонтеров, работа медиков, которым еще раз низкий поклон и благодарность, просто состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнему своему, поддержку тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке, вот это общее национальное единение", - заявил он в ходе большой ежегодной пресс-конференции.Президент также отметил движение "Мы вместе", которое явилось внешним проявлением внутреннего состояния общества, которое является на определяющим и решающим для РФ.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поблагодарил россиян за единение перед лицом коронавирусной угрозы.
"Самое главное, знаете, что мне кажется, на что я хотел бы обратить внимание и за что хотел бы поблагодарить граждан страны, вот в этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности - единение народа при какой бы то ни было угрозе. Вот то, что мы все видели - работа волонтеров, работа медиков, которым еще раз низкий поклон и благодарность, просто состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнему своему, поддержку тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке, вот это общее национальное единение", - заявил он в ходе большой ежегодной пресс-конференции.
Президент также отметил движение "Мы вместе", которое явилось внешним проявлением внутреннего состояния общества, которое является на определяющим и решающим для РФ.