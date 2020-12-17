https://ria.ru/20201217/pandemiya-1589651242.html

Путин поблагодарил россиян за единение перед угрозой пандемии

Путин поблагодарил россиян за единение перед угрозой пандемии

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за единение перед лицом коронавирусной угрозы. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:19

2020-12-17T12:19

2020-12-17T12:47

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589649608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b3f791e6e1e47c1c8fe81356f90a5a1.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за единение перед лицом коронавирусной угрозы."Самое главное, знаете, что мне кажется, на что я хотел бы обратить внимание и за что хотел бы поблагодарить граждан страны, вот в этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности - единение народа при какой бы то ни было угрозе. Вот то, что мы все видели - работа волонтеров, работа медиков, которым еще раз низкий поклон и благодарность, просто состояние всего общества, нацеленного на помощь и поддержку ближнему своему, поддержку тех людей, которые нуждаются в помощи и поддержке, вот это общее национальное единение", - заявил он в ходе большой ежегодной пресс-конференции.Президент также отметил движение "Мы вместе", которое явилось внешним проявлением внутреннего состояния общества, которое является на определяющим и решающим для РФ.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество