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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/pandemiya-1589649360.html
Путин заявил, что пандемия затронула все стороны жизни
Путин заявил, что пандемия затронула все стороны жизни
Пандемия коронавируса затронула все стороны жизни, заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:13
2020-12-17T12:38
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса затронула все стороны жизни, заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин."Эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Что такое пандемия? Это значит локдауны, сокращение производства, это значит сокращение перевозок. Все, что с этим связано. Это значит, сокращение рабочих мест, падение доходов, к сожалению. Все это имело место быть, но в то же время я бы хотел вот на что обратить внимание", - сказал Путин."При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем море, мы, безусловно, сегодня будем говорить об этом. Мы ради этого и собрались", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин заявил, что пандемия затронула все стороны жизни

12:13 17.12.2020 (обновлено: 12:38 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса затронула все стороны жизни, заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.
"Эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Что такое пандемия? Это значит локдауны, сокращение производства, это значит сокращение перевозок. Все, что с этим связано. Это значит, сокращение рабочих мест, падение доходов, к сожалению. Все это имело место быть, но в то же время я бы хотел вот на что обратить внимание", - сказал Путин.
"При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем море, мы, безусловно, сегодня будем говорить об этом. Мы ради этого и собрались", - добавил президент.
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