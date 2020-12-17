https://ria.ru/20201217/pandemiya-1589649360.html

Путин заявил, что пандемия затронула все стороны жизни

Путин заявил, что пандемия затронула все стороны жизни

Пандемия коронавируса затронула все стороны жизни, заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:13

2020-12-17T12:13

2020-12-17T12:38

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса затронула все стороны жизни, заявил на ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин."Эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Что такое пандемия? Это значит локдауны, сокращение производства, это значит сокращение перевозок. Все, что с этим связано. Это значит, сокращение рабочих мест, падение доходов, к сожалению. Все это имело место быть, но в то же время я бы хотел вот на что обратить внимание", - сказал Путин."При всем огромном количестве проблем, с которыми мы столкнулись, а проблем море, мы, безусловно, сегодня будем говорить об этом. Мы ради этого и собрались", - добавил президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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