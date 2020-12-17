https://ria.ru/20201217/otoplenie-1589622083.html

Прокуратура начала проверку после аварийного отключения отопления в Омске

Прокуратура начала проверку после аварийного отключения отопления в Омске

Прокуратура Омской области проверит соблюдение закона при эксплуатации теплосетей зимой после аварийного отключения отопления в Омске, где без тепла остались... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T10:11

2020-12-17T10:11

2020-12-17T10:11

советский

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 17 дек – РИА Новости. Прокуратура Омской области проверит соблюдение закона при эксплуатации теплосетей зимой после аварийного отключения отопления в Омске, где без тепла остались более пяти тысяч жителей, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в пресс-службе компании ТГК-11 РИА Новости рассказали, что в Омске из-за аварии на теплопроводе 17 декабря около 5 тысяч жителей Советского округа остались без отопления, под отключение попали 72 многоэтажки и соцобъекты, ведутся аварийно-восстановительные работы.Движение транспорта на участках улиц Омска в Советском округе, куда вылилась горячая вода, восстановлено, проезжую часть обработали противогололедными материалами, добавили в пресс-службе администрации города Омска.

https://ria.ru/20201214/otoplenie-1589131653.html

советский

омская область

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

советский , омская область, омск, происшествия