Прокуратура начала проверку после аварийного отключения отопления в Омске
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка к отопительному сезону в подъезде жилого дома в поселке Калиново Свердловской области
ОМСК, 17 дек – РИА Новости. Прокуратура Омской области проверит соблюдение закона при эксплуатации теплосетей зимой после аварийного отключения отопления в Омске, где без тепла остались более пяти тысяч жителей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в пресс-службе компании ТГК-11 РИА Новости рассказали, что в Омске из-за аварии на теплопроводе 17 декабря около 5 тысяч жителей Советского округа остались без отопления, под отключение попали 72 многоэтажки и соцобъекты, ведутся аварийно-восстановительные работы.
"Будут проверены обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия, а также соблюдение требований законодательства при эксплуатации тепловых сетей в зимнее время", - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Движение транспорта на участках улиц Омска в Советском округе, куда вылилась горячая вода, восстановлено, проезжую часть обработали противогололедными материалами, добавили в пресс-службе администрации города Омска.
"Место порыва обнаружено (вблизи жилого дома №8 по улице Нефтезаводская). На месте повреждения работают… 20 единиц крупногабаритной техники, в восстановительных работах задействовано около 50 человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.