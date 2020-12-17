Госдума призовет осудить Латвию за притеснение русскоязычных журналистов
15:10 17.12.2020 (обновлено: 15:32 17.12.2020)
"Депутаты Государственной Думы обращаются к парламентам европейских государств с призывом осудить грубые нарушения Латвийской Республикой взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации, выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы и информационного противоборства", - говорится в обращении.
Депутаты подчёркивают, что считают абсолютно неприемлемым проведение карательных операций в отношении неугодных общественных деятелей и журналистов в Латвии.
В обращении отмечается, что очередной провокационной акцией латвийских властей, направленной на незаконное вытеснение из информационного пространства Латвии представителей русскоязычных средств массовой информации, стало задержание 3 декабря 2020 года Службой государственной безопасности (СГБ) Латвии семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews.
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Все фракции Госдумы поддержали обращение. Рассмотреть его предлагается на пленарном заседании 23 декабря.
МИД РФ проект обращения также поддержал. "Поддерживаем подготовленный Комитетом по международным делам проект обращения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в связи с репрессивными действиями латвийских властей в отношении русскоязычных журналистов", - говорится в ответе ведомства.
Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, были предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД РФ, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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