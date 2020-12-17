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На родителей школьниц, осквернивших Вечный огонь, составили протоколы
На родителей школьниц, осквернивших Вечный огонь, составили протоколы
Полиция в Пензе составила административные протоколы в отношении родителей двух школьниц, которые грели руки и ноги над Вечным огнем, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T19:05
2020-12-17T19:05
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
пенза
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Полиция в Пензе составила административные протоколы в отношении родителей двух школьниц, которые грели руки и ноги над Вечным огнем, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе поворачивается спиной к Вечному огню и сгибает ноги в коленях, за кадром звучат слова "Греемся, ребята". Затем она и девочка, которая ведет съемку, греют руки над огнем, а в конце ролика первая еще и греет стопы. На видео обе используют нецензурную лексику. В УМВД по региону заявили РИА Новости, что обе девочки установлены, проводится проверка."В отношении законных представителей подростков были составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Также будет решаться вопрос о постановке девочек на учет в подразделении по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Уточняется, что прежде школьницы на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояли."Свою вину подростки признали. По их словам, они не осознавали, что своими действиями оскорбляют память погибших воинов", - отмечается в сообщении.Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова ранее заявила РИА Новости, что прокуратура начала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из-за неправомерных действий двух школьниц 13 и 15 лет в отношении символа воинской доблести. Следователи также начали проверку по факту осквернения Вечного огня. Министр образования региона Александр Воронков заявил, что школьницы не осознавали ужаса своего поступка, а разбор ситуации показал как наличие проблем в их семьях, так и педагогические недоработки в школах, где они учатся.
https://ria.ru/20200530/1572229098.html
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пенза
пензенская область
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), пенза, пензенская область, происшествия

На родителей школьниц, осквернивших Вечный огонь, составили протоколы

19:05 17.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВечный огонь в Казани
Вечный огонь в Казани - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Полиция в Пензе составила административные протоколы в отношении родителей двух школьниц, которые грели руки и ноги над Вечным огнем, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе поворачивается спиной к Вечному огню и сгибает ноги в коленях, за кадром звучат слова "Греемся, ребята". Затем она и девочка, которая ведет съемку, греют руки над огнем, а в конце ролика первая еще и греет стопы. На видео обе используют нецензурную лексику. В УМВД по региону заявили РИА Новости, что обе девочки установлены, проводится проверка.
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"В отношении законных представителей подростков были составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Также будет решаться вопрос о постановке девочек на учет в подразделении по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прежде школьницы на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояли.
"Свою вину подростки признали. По их словам, они не осознавали, что своими действиями оскорбляют память погибших воинов", - отмечается в сообщении.
Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова ранее заявила РИА Новости, что прокуратура начала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из-за неправомерных действий двух школьниц 13 и 15 лет в отношении символа воинской доблести. Следователи также начали проверку по факту осквернения Вечного огня. Министр образования региона Александр Воронков заявил, что школьницы не осознавали ужаса своего поступка, а разбор ситуации показал как наличие проблем в их семьях, так и педагогические недоработки в школах, где они учатся.
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