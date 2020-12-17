https://ria.ru/20201217/oskvernenie-1589785424.html

На родителей школьниц, осквернивших Вечный огонь, составили протоколы

На родителей школьниц, осквернивших Вечный огонь, составили протоколы

Полиция в Пензе составила административные протоколы в отношении родителей двух школьниц, которые грели руки и ноги над Вечным огнем, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T19:05

2020-12-17T19:05

2020-12-17T19:05

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

пенза

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Полиция в Пензе составила административные протоколы в отношении родителей двух школьниц, которые грели руки и ноги над Вечным огнем, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка на Монументе воинской и трудовой славы в Пензе поворачивается спиной к Вечному огню и сгибает ноги в коленях, за кадром звучат слова "Греемся, ребята". Затем она и девочка, которая ведет съемку, греют руки над огнем, а в конце ролика первая еще и греет стопы. На видео обе используют нецензурную лексику. В УМВД по региону заявили РИА Новости, что обе девочки установлены, проводится проверка."В отношении законных представителей подростков были составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Также будет решаться вопрос о постановке девочек на учет в подразделении по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Уточняется, что прежде школьницы на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояли."Свою вину подростки признали. По их словам, они не осознавали, что своими действиями оскорбляют память погибших воинов", - отмечается в сообщении.Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова ранее заявила РИА Новости, что прокуратура начала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних из-за неправомерных действий двух школьниц 13 и 15 лет в отношении символа воинской доблести. Следователи также начали проверку по факту осквернения Вечного огня. Министр образования региона Александр Воронков заявил, что школьницы не осознавали ужаса своего поступка, а разбор ситуации показал как наличие проблем в их семьях, так и педагогические недоработки в школах, где они учатся.

https://ria.ru/20200530/1572229098.html

https://ria.ru/20200507/1571128410.html

пенза

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), пенза, пензенская область, происшествия