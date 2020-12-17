https://ria.ru/20201217/oruzhie-1589719342.html

Британия обвинила Россию в проведении испытаний оружия в космосе

Британия обвинила Россию в проведении испытаний оружия в космосе

Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит вслед за космическим командованием США обвинил Россию в проведении нового испытания в космосе... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:38

2020-12-17T15:38

2020-12-17T15:38

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ЛОНДОН, 17 дек - РИА Новости, Мария Табак. Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит вслед за космическим командованием США обвинил Россию в проведении нового испытания в космосе противоспутникового оружия и выразил в связи с этим обеспокоенность."Россия вновь запустила противоспутниковую ракету: это поведение вызывает глубокое беспокойство. Последствия неверных расчетов и инцидентов потенциально могут быть катастрофичными. Мы продолжаем просить участвовать в диалоге ООН по ответственному поведению в космосе", - написал Смит в Twitter.Ранее Космическое командование США заявило, что "готово защитить Штаты и союзников от агрессии из космоса" и что Россия "продолжает милитаризацию космоса".О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты Космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.При этом аналогичное оружие разрабатывается как в самих Штатах, так и в других странах. Так, в 1985 году США с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.В тех же 1980-х в СССР на боевом дежурстве стояла система противокосмической обороны (программа "Истребитель спутников"). Комплекс включал ракету-носитель "Циклон-2" с космическим аппаратом-перехватчиком, выводящимся на околоземную орбиту с космодрома Байконур. В ходе испытаний комплекса были проведены успешные перехваты на орбите других советских спутников-мишеней.В январе 2007 года Китай с помощью противоспутниковой ракеты, запущенной с космодрома Сичан, поразил свой метеорологический космический аппарат Fengyun-1C на высоте 865 километров. В результате на орбите образовалось облако из более чем 2 тысяч обломков, что заставляет космические аппараты выполнять маневры уклонения от них.В марте 2019 года Индия сбила противоракетой свой военный спутник дистанционного зондирования Земли Microsat-R на орбите высотой около 270 километров.

https://ria.ru/20201216/oruzhie-1589568867.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200724/1574855761.html

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