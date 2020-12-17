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Одноклассники запустили сервис знакомств через видеочаты
Одноклассники запустили сервис знакомств через видеочаты
Одноклассники запустили сервис знакомств "Окно". Он работает на базе платформы видеозвонков Mail.ru Group. "Окно" позволяет искать собеседников в случайном... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T18:18
2020-12-17T18:18
одноклассники
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Одноклассники запустили сервис знакомств "Окно". Он работает на базе платформы видеозвонков Mail.ru Group. "Окно" позволяет искать собеседников в случайном порядке и общаться в формате видеочата, не выходя из социальной сети. В "Окне" можно быстро найти собеседника с помощью простых поисковых параметров: пола, возраста, общих интересов. Пользователи сами выбирают, общаться с появившимся в "Окне" человеком или выбрать следующего. Если собеседники друг другу понравились, они могут продолжить общение в ОК с помощью кнопки "Дружить". Сервис автоматически подставляет в профиль в "Окне" минимальный набор данных: имя, пол и возраст. При желании пользователь может заменить имя на любое другое. При этом пол и возраст не видны собеседникам. Пользователи защищены от нежелательных знакомств и плохого контента: в любой момент на собеседника можно пожаловаться. Если пользователь несколько раз нарушил правила пользования сервисом, доступ в "Окно" для него может быть ограничен.В "Окно" можно попасть из официальной группы "Окно — мир новых знакомств", также оно доступно на Витрине игр ОК. Для использования нового сервиса нужен аккаунт в ОК. "Окно" работает на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android.
https://ria.ru/20201209/odnoklassniki-1588453760.html
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РИА Новости
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60
одноклассники

Одноклассники запустили сервис знакомств через видеочаты

18:18 17.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТехнологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам
Технологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Одноклассники запустили сервис знакомств "Окно". Он работает на базе платформы видеозвонков Mail.ru Group. "Окно" позволяет искать собеседников в случайном порядке и общаться в формате видеочата, не выходя из социальной сети.
В "Окне" можно быстро найти собеседника с помощью простых поисковых параметров: пола, возраста, общих интересов. Пользователи сами выбирают, общаться с появившимся в "Окне" человеком или выбрать следующего. Если собеседники друг другу понравились, они могут продолжить общение в ОК с помощью кнопки "Дружить".
Сервис автоматически подставляет в профиль в "Окне" минимальный набор данных: имя, пол и возраст. При желании пользователь может заменить имя на любое другое. При этом пол и возраст не видны собеседникам.
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Пользователи защищены от нежелательных знакомств и плохого контента: в любой момент на собеседника можно пожаловаться. Если пользователь несколько раз нарушил правила пользования сервисом, доступ в "Окно" для него может быть ограничен.
В "Окно" можно попасть из официальной группы "Окно — мир новых знакомств", также оно доступно на Витрине игр ОК. Для использования нового сервиса нужен аккаунт в ОК. "Окно" работает на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android.
 
Одноклассники
 
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