https://ria.ru/20201217/obschenie-1589656772.html

Путин признался, что для него очень ценно прямое общение с россиянами

Путин признался, что для него очень ценно прямое общение с россиянами

Президент РФ Владимир Путин во вступительном слове перед началом своей большой пресс-конференции признался, что подобные мероприятия не являются для него... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:32

2020-12-17T12:32

2020-12-17T12:32

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589655970_0:70:3516:2048_1920x0_80_0_0_f46d5369a53f8919224c015ce8537061.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вступительном слове перед началом своей большой пресс-конференции признался, что подобные мероприятия не являются для него формальными и для него нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами Российской Федерации, которое позволяет услышать их мнение по насущным вопросам."Для меня, хочу подчеркнуть, мероприятия подобного рода не являются формальными, я придаю им большое значение, при всем том, что, конечно, у меня огромный поток информации о том, что происходит в стране, они по разным каналам ко мне поступают, но нет ничего более ценного, чем прямое общение с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации. Нет ничего более ценного, чем услышать их мнение по поводу того, как и чем мы живем, и повторяю еще раз, что нам нужно сделать, чтобы жить лучше", - отметил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201205/putin-1587808027.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество