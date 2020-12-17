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Путин признался, что для него очень ценно прямое общение с россиянами
Путин признался, что для него очень ценно прямое общение с россиянами
Президент РФ Владимир Путин во вступительном слове перед началом своей большой пресс-конференции признался, что подобные мероприятия не являются для него... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:32
2020-12-17T12:32
2020-12-17T12:32
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вступительном слове перед началом своей большой пресс-конференции признался, что подобные мероприятия не являются для него формальными и для него нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами Российской Федерации, которое позволяет услышать их мнение по насущным вопросам."Для меня, хочу подчеркнуть, мероприятия подобного рода не являются формальными, я придаю им большое значение, при всем том, что, конечно, у меня огромный поток информации о том, что происходит в стране, они по разным каналам ко мне поступают, но нет ничего более ценного, чем прямое общение с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации. Нет ничего более ценного, чем услышать их мнение по поводу того, как и чем мы живем, и повторяю еще раз, что нам нужно сделать, чтобы жить лучше", - отметил Путин.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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