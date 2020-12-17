https://ria.ru/20201217/obama-1589644717.html

Барак Обама назвал свои любимые сериалы 2020 года

Барак Обама назвал свои любимые сериалы 2020 года

Барак Обама назвал телесериалы, которые ему нравилось смотреть в 2020 году, сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:55

2020-12-17T11:55

2020-12-17T11:55

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Барак Обама назвал телесериалы, которые ему нравилось смотреть в 2020 году, сообщает Entertainment Weekly.Бывший президент США рассказал, что много времени уделяет написанию мемуаров "A Promised Land" ("Земля обетованная"), и телесериалы помогают ему расслабиться.По мнению Обамы, лучшими телешоу 2020 года были: "Лучше звоните Солу" (сильные персонажи и исследование темной стороны американской мечты), "В лучшем мире" (мудрая и милая комбинация тупой комедии и философии), а также "Хранители" и "Пацаны", потому что в историях о суперменах они поднимают вопросы о расовой принадлежности, капитализме, корпоративной власти и СМИ. Он также добавил, что с удовольствием смотрел баскетбольные матчи.Шоураннер и создатель "Пацанов" Эрик Крипке в своем твиттере поблагодарил Барака Обаму за такой отзыв, а актриса Д’Арси Карден из "В лучшем мире" написала, что "в буквальном смысле рухнула на пол, когда узнала, что бывшему президенту понравился сериал".

https://ria.ru/20201210/serialy-1588694203.html

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кино и сериалы, новости культуры, барак обама, сша