https://ria.ru/20201217/obama-1589644717.html
Барак Обама назвал свои любимые сериалы 2020 года
Барак Обама назвал свои любимые сериалы 2020 года
Барак Обама назвал телесериалы, которые ему нравилось смотреть в 2020 году, сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:55
2020-12-17T11:55
2020-12-17T11:55
культура
кино и сериалы
новости культуры
барак обама
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151061/90/1510619090_0:408:4664:3032_1920x0_80_0_0_a3cb7d11d6748bddbaf94d6e9b68ad16.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Барак Обама назвал телесериалы, которые ему нравилось смотреть в 2020 году, сообщает Entertainment Weekly.Бывший президент США рассказал, что много времени уделяет написанию мемуаров "A Promised Land" ("Земля обетованная"), и телесериалы помогают ему расслабиться.По мнению Обамы, лучшими телешоу 2020 года были: "Лучше звоните Солу" (сильные персонажи и исследование темной стороны американской мечты), "В лучшем мире" (мудрая и милая комбинация тупой комедии и философии), а также "Хранители" и "Пацаны", потому что в историях о суперменах они поднимают вопросы о расовой принадлежности, капитализме, корпоративной власти и СМИ. Он также добавил, что с удовольствием смотрел баскетбольные матчи.Шоураннер и создатель "Пацанов" Эрик Крипке в своем твиттере поблагодарил Барака Обаму за такой отзыв, а актриса Д’Арси Карден из "В лучшем мире" написала, что "в буквальном смысле рухнула на пол, когда узнала, что бывшему президенту понравился сериал".
https://ria.ru/20201210/serialy-1588694203.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151061/90/1510619090_88:0:4664:3432_1920x0_80_0_0_398c58d023e10fa501810130b0a17b54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, барак обама, сша
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости
. Барак Обама назвал телесериалы, которые ему нравилось смотреть в 2020 году, сообщает
Entertainment Weekly.
Бывший президент США рассказал, что много времени уделяет написанию мемуаров "A Promised Land" ("Земля обетованная"), и телесериалы помогают ему расслабиться.
По мнению Обамы, лучшими телешоу 2020 года были: "Лучше звоните Солу" (сильные персонажи и исследование темной стороны американской мечты), "В лучшем мире" (мудрая и милая комбинация тупой комедии и философии), а также "Хранители" и "Пацаны", потому что в историях о суперменах они поднимают вопросы о расовой принадлежности, капитализме, корпоративной власти и СМИ.
Он также добавил, что с удовольствием смотрел баскетбольные матчи.
Шоураннер и создатель "Пацанов" Эрик Крипке в своем твиттере поблагодарил
Барака Обаму за такой отзыв, а актриса Д’Арси Карден из "В лучшем мире" написала
, что "в буквальном смысле рухнула на пол, когда узнала, что бывшему президенту понравился сериал".