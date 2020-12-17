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https://ria.ru/20201217/obama-1589644717.html
Барак Обама назвал свои любимые сериалы 2020 года
Барак Обама назвал свои любимые сериалы 2020 года
Барак Обама назвал телесериалы, которые ему нравилось смотреть в 2020 году, сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:55
2020-12-17T11:55
культура
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новости культуры
барак обама
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Барак Обама назвал телесериалы, которые ему нравилось смотреть в 2020 году, сообщает Entertainment Weekly.Бывший президент США рассказал, что много времени уделяет написанию мемуаров "A Promised Land" ("Земля обетованная"), и телесериалы помогают ему расслабиться.По мнению Обамы, лучшими телешоу 2020 года были: "Лучше звоните Солу" (сильные персонажи и исследование темной стороны американской мечты), "В лучшем мире" (мудрая и милая комбинация тупой комедии и философии), а также "Хранители" и "Пацаны", потому что в историях о суперменах они поднимают вопросы о расовой принадлежности, капитализме, корпоративной власти и СМИ. Он также добавил, что с удовольствием смотрел баскетбольные матчи.Шоураннер и создатель "Пацанов" Эрик Крипке в своем твиттере поблагодарил Барака Обаму за такой отзыв, а актриса Д’Арси Карден из "В лучшем мире" написала, что "в буквальном смысле рухнула на пол, когда узнала, что бывшему президенту понравился сериал".
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Новости
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, барак обама, сша

Барак Обама назвал свои любимые сериалы 2020 года

11:55 17.12.2020
 
© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Барак Обама назвал телесериалы, которые ему нравилось смотреть в 2020 году, сообщает Entertainment Weekly.
Бывший президент США рассказал, что много времени уделяет написанию мемуаров "A Promised Land" ("Земля обетованная"), и телесериалы помогают ему расслабиться.
По мнению Обамы, лучшими телешоу 2020 года были: "Лучше звоните Солу" (сильные персонажи и исследование темной стороны американской мечты), "В лучшем мире" (мудрая и милая комбинация тупой комедии и философии), а также "Хранители" и "Пацаны", потому что в историях о суперменах они поднимают вопросы о расовой принадлежности, капитализме, корпоративной власти и СМИ.
Он также добавил, что с удовольствием смотрел баскетбольные матчи.
Шоураннер и создатель "Пацанов" Эрик Крипке в своем твиттере поблагодарил Барака Обаму за такой отзыв, а актриса Д’Арси Карден из "В лучшем мире" написала, что "в буквальном смысле рухнула на пол, когда узнала, что бывшему президенту понравился сериал".
Просмотр телевизора - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 23:53
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