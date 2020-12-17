https://ria.ru/20201217/o-russkom-mate-navalnom-i-konstitutsii-samye-yarkie-momenty-press-konferentsii-putina-1589764718.html
О мате, Навальном и Конституции: яркие моменты пресс-конференции Путина
О мате, Навальном и Конституции: яркие моменты пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция Путина в этом году длилась четыре часа 34 минуты. Было задано более 60 вопросов, которые касались пандемии коронавируса, реформы здравоохранения, состояния экономики России, международных отношений и других важных тем.
2020-12-17T17:57
2020-12-17T17:57
2020-12-17T18:03
владимир путин
видео
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Президент также прокомментировал журналистам уголовные дела в отношении Сергея Фургала, Ивана Сафронова, публикации об отравлении Алексея Навального. Кроме того, глава государства рассказал, какие книги он читает своим внукам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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О русском мате, Навальном и конституции: самые яркие моменты пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция Путина в году длилась 4 часа 34 минуты. Было задано более 60 вопросов, которые касались пандемии коронавируса, реформы здравоохранения, состояния экономики России, международных отношений и других важных тем. Президент также прокомментировал журналистам уголовные дела в отношении Сергея Фургала, Ивана Сафронова, публикации об отравлении Алексея Навального. Кроме того, глава государства рассказал, какие книги он читает своим внукам.
2020-12-17T17:57
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PT17M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, владимир путин, видео
О мате, Навальном и Конституции: яркие моменты пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция Путина в этом году длилась четыре часа 34 минуты. Было задано более 60 вопросов, которые касались пандемии коронавируса, реформы здравоохранения, состояния экономики России, международных отношений и других важных тем.
2020-12-17T17:57
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PT17M39S
О мате, Навальном и Конституции: яркие моменты пресс-конференции Путина
17:57 17.12.2020 (обновлено: 18:03 17.12.2020)
Большая пресс-конференция Путина в этом году длилась четыре часа 34 минуты. Было задано более 60 вопросов, которые касались пандемии коронавируса, реформы здравоохранения, состояния экономики России, международных отношений и других важных тем.