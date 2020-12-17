https://ria.ru/20201217/o-russkom-mate-navalnom-i-konstitutsii-samye-yarkie-momenty-press-konferentsii-putina-1589764718.html

О мате, Навальном и Конституции: яркие моменты пресс-конференции Путина

О мате, Навальном и Конституции: яркие моменты пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция Путина в этом году длилась четыре часа 34 минуты. Было задано более 60 вопросов, которые касались пандемии коронавируса, реформы здравоохранения, состояния экономики России, международных отношений и других важных тем.

2020-12-17T17:57

2020-12-17T17:57

2020-12-17T18:03

владимир путин

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589764196_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_14401bfa85bdf9114567d067e373441b.jpg

Президент также прокомментировал журналистам уголовные дела в отношении Сергея Фургала, Ивана Сафронова, публикации об отравлении Алексея Навального. Кроме того, глава государства рассказал, какие книги он читает своим внукам.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

О русском мате, Навальном и конституции: самые яркие моменты пресс-конференции Путина Большая пресс-конференция Путина в году длилась 4 часа 34 минуты. Было задано более 60 вопросов, которые касались пандемии коронавируса, реформы здравоохранения, состояния экономики России, международных отношений и других важных тем. Президент также прокомментировал журналистам уголовные дела в отношении Сергея Фургала, Ивана Сафронова, публикации об отравлении Алексея Навального. Кроме того, глава государства рассказал, какие книги он читает своим внукам. 2020-12-17T17:57 true PT17M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, владимир путин, видео