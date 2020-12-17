https://ria.ru/20201217/navalnyy-1589700295.html

Лавров: подтверждений в причастности России к инциденту с Навальным нет

Лавров: подтверждений в причастности России к инциденту с Навальным нет

Нет никаких фактов, подтверждающих обвинения Запада в причастности РФ к инциденту с Алексеем Навальным, у США и их союзников выработалась манера обвинять без... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:38

2020-12-17T14:38

2020-12-17T14:52

госпитализация алексея навального

сергей лавров

алексей навальный

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нет никаких фактов, подтверждающих обвинения Запада в причастности РФ к инциденту с Алексеем Навальным, у США и их союзников выработалась манера обвинять без фактов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Так они поступают и поступали и в связи с американскими выборами, и в связи с недавними причитаниями про хакеров, так же было по Скрипалям, так же сейчас происходит и по Навальному", - добавил российский министр.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/putin-1589699235.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/navalnyy-1589533085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, в мире