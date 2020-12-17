https://ria.ru/20201217/navalnyy-1589700295.html
Лавров: подтверждений в причастности России к инциденту с Навальным нет
Лавров: подтверждений в причастности России к инциденту с Навальным нет
Нет никаких фактов, подтверждающих обвинения Запада в причастности РФ к инциденту с Алексеем Навальным, у США и их союзников выработалась манера обвинять без... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:38
2020-12-17T14:38
2020-12-17T14:52
госпитализация алексея навального
сергей лавров
алексей навальный
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576996801_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_81dc62903bc21fa3c42ae70338cf7aaf.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нет никаких фактов, подтверждающих обвинения Запада в причастности РФ к инциденту с Алексеем Навальным, у США и их союзников выработалась манера обвинять без фактов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Так они поступают и поступали и в связи с американскими выборами, и в связи с недавними причитаниями про хакеров, так же было по Скрипалям, так же сейчас происходит и по Навальному", - добавил российский министр.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://radiosputnik.ria.ru/20201217/putin-1589699235.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201216/navalnyy-1589533085.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576996801_223:5:2824:1956_1920x0_80_0_0_94ba77712e0e572fcc6622614d493ee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, в мире
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Нет никаких фактов, подтверждающих обвинения Запада в причастности РФ к инциденту с Алексеем Навальным, у США и их союзников выработалась манера обвинять без фактов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У американцев и, в общем-то, у других западных стран, союзников США, уже выработалась такая манера публично кого-то в чем-то обвинить, и потом, не предъявляя фактов, пытаться сделать это уже частью международной повестки дня, пытаться это сделать доказанным утверждением", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сирийским коллегой.
"Так они поступают и поступали и в связи с американскими выборами, и в связи с недавними причитаниями про хакеров, так же было по Скрипалям, так же сейчас происходит и по Навальному", - добавил российский министр.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".