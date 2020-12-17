Французский эксперт объяснил, зачем Западу нужен враг в лице России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Западу необходим враг в лице России для оправдания существования НАТО, считает Исполнительный президент Французского института международных отношений (ИФРИ) Тьерри де Монбриаль.
"После окончания холодной войны логическим образом НАТО должен был быть расформирован, обычно такого рода военные организации перестают существовать, когда причины существования заканчивались в виде закончившейся холодной войны, но этого не случилось, и, мне кажется, сегодня одна из больших проблем состоит в том, что со стороны Запада Россия является необходимым врагом для оправдания существования НАТО", - отметил де Монбриаль в ходе вебинара, организованного Ассоциацией европейского бизнеса.
Он добавил, что российская сторона тоже совершила ошибки. "Не только Запад виноват. Но Запад по-прежнему предпочитает видеть в России врага... НАТО в ближайшем будущем никуда не денется, а Россия будет главным потенциальным врагом", - считает эксперт.
По его мнению, "выбраться из этого беспорядка в ближайшей перспективе не представляется возможным". "С идеологической точки зрения, напряжение будет весьма тяжелым", - прогнозирует исполнительный президент института.
Он также ожидает, что конгресс США будет по-прежнему пытаться усилить санкции.