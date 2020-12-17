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Власти Румынии подталкивали Гитлера к нападению на СССР весной 1941 года

Власти Румынии подталкивали Гитлера к нападению на СССР весной 1941 года

Премьер-министр Румынии Ион Антонеску подталкивал Гитлера напасть на СССР весной 1941 года, при этом он рассчитывал поправить свое шаткое политическое положение РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:20

2020-12-17T11:20

2020-12-17T11:20

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Румынии Ион Антонеску подталкивал Гитлера напасть на СССР весной 1941 года, при этом он рассчитывал поправить свое шаткое политическое положение возвращением бывших румынских территорий, ранее отошедших Советскому Союзу – об этом говорится в новых рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России.Эти материалы опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был представлен в четверг в Москве. Среди обнародованных документов – шифротелеграмма, направленная 9 мая 1941 года из Берлина в Москву резидентом советской внешней разведки в Германии Амаяком Кобуловым под оперативным псевдонимом "Захар".В этом сообщении Кобулов ссылается на сведения, полученные от легендарного немецкого агента советской разведки, обер-лейтенанта Харро Шульце-Бойзена (оперативный псевдоним "Старшина"), бывшего антифашистом и работавшего в министерстве авиации Германии."Старшина" имел возможность прочесть меморандум Антонеску, направленный Гитлеру и Герингу. В этом меморандуме Антонеску доказывает необходимость нападения Германии на СССР весной этого года", - писал Кобулов. По его словам, в качестве доводов в меморандуме "повторяются все те соображения, о которых уже сообщалось при передаче распространенных в германских информированных кругах доказательств необходимости войны с СССР вообще и весной этого года в частности, а именно: война с Англией становится трудной, Германии необходимо обеспечить за собой сырьевую и продовольственную базы, каковой является Украина, необходимо приобрести выход на Черное море, предупредить большевистскую опасность, возрастающую с увеличением военной и промышленной мощи СССР"."В этом меморандуме также приводится соображение, что войну следует начать весной сего года, чтобы русские не смогли сжечь хлеб, который к этому времени или еще зеленый, или еще не вышел. С аналогичными доводами Антонеску уже обращался к Гитлеру и Герингу в ноябре прошлого года и марте сего года, и сейчас вновь", - добавлял резидент.Как отмечал Кобулов, "Старшина" полагал, "что эта тема была также основной при последней встрече Геринга с Антонеску в Вене"."Далее С. указывает, что из румынского генштаба все время поступают информационные сведения о военных приготовлениях СССР, передвижении военных частей, мероприятиях советского правительства, которые ясно преследуют цель убедить Германию в необходимости предупредительного нападения на СССР и легкости войны против него", - писал "Захар". Так, например, сообщалось, что "недавно в Бессарабии были большие крестьянские волнения против советской власти" и что эти волнения якобы были жестоко подавлены Красной Армией (на самом деле ничего подобного не было). "В учреждении С. рассматривают положение Антонеску чрезвычайно шатким и считают, что его могут выправить только внешние успехи Румынии, в частности возвращение бывших ее областей", - передавал в Москву Кобулов.В сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства" впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до сегодняшних дней. Большинство из документов, вошедших в сборник, впервые вводятся в научный оборот. В книге использованы материалы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.

https://ria.ru/20201217/iskazhenie-1589635040.html

https://ria.ru/20201217/neftepromysly-1589635602.html

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), румыния, ссср, в мире