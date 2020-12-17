https://ria.ru/20201217/moskva-1589612781.html

В Москве отметили рост числа самозанятых

В Москве отметили рост числа самозанятых

Самозанятыми в столице в 2020 году стали еще 260 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T08:53

2020-12-17T08:53

2020-12-17T08:53

москва

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Самозанятыми в столице в 2020 году стали еще 260 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.Отмечается, что всего в столице зарегистрированы свыше 454 тысяч граждан, которые платят налоги на профессиональный доход."За 11 месяцев 2020 года количество самозанятых в столице увеличилось на 260 тысяч человек", - говорится в сообщении.В октябре и ноябре в столице самозанятыми стали по 29 тысяч человек в месяц. За 11 месяцев этого года в бюджет Москвы поступило более миллиарда рублей налога на профессиональный доход, это в два раза больше, чем за весь 2019 год.

https://ria.ru/20201204/samozanyatye-1587329190.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество