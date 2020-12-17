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В Москве отметили рост числа самозанятых
В Москве отметили рост числа самозанятых
Самозанятыми в столице в 2020 году стали еще 260 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T08:53
2020-12-17T08:53
москва
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Самозанятыми в столице в 2020 году стали еще 260 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.Отмечается, что всего в столице зарегистрированы свыше 454 тысяч граждан, которые платят налоги на профессиональный доход."За 11 месяцев 2020 года количество самозанятых в столице увеличилось на 260 тысяч человек", - говорится в сообщении.В октябре и ноябре в столице самозанятыми стали по 29 тысяч человек в месяц. За 11 месяцев этого года в бюджет Москвы поступило более миллиарда рублей налога на профессиональный доход, это в два раза больше, чем за весь 2019 год.
https://ria.ru/20201204/samozanyatye-1587329190.html
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москва, общество

В Москве отметили рост числа самозанятых

08:53 17.12.2020
 
© Fotolia / Sergey NivensМолодые люди с ноутбуком
Молодые люди с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Fotolia / Sergey Nivens
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Самозанятыми в столице в 2020 году стали еще 260 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что всего в столице зарегистрированы свыше 454 тысяч граждан, которые платят налоги на профессиональный доход.
"За 11 месяцев 2020 года количество самозанятых в столице увеличилось на 260 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В октябре и ноябре в столице самозанятыми стали по 29 тысяч человек в месяц. За 11 месяцев этого года в бюджет Москвы поступило более миллиарда рублей налога на профессиональный доход, это в два раза больше, чем за весь 2019 год.
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