https://ria.ru/20201217/moskva-1589612781.html
В Москве отметили рост числа самозанятых
В Москве отметили рост числа самозанятых
Самозанятыми в столице в 2020 году стали еще 260 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T08:53
2020-12-17T08:53
2020-12-17T08:53
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/106658/51/1066585156_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_25de485e4a1a7c41387ec20f1af4539d.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Самозанятыми в столице в 2020 году стали еще 260 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.Отмечается, что всего в столице зарегистрированы свыше 454 тысяч граждан, которые платят налоги на профессиональный доход."За 11 месяцев 2020 года количество самозанятых в столице увеличилось на 260 тысяч человек", - говорится в сообщении.В октябре и ноябре в столице самозанятыми стали по 29 тысяч человек в месяц. За 11 месяцев этого года в бюджет Москвы поступило более миллиарда рублей налога на профессиональный доход, это в два раза больше, чем за весь 2019 год.
https://ria.ru/20201204/samozanyatye-1587329190.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/106658/51/1066585156_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_fa9be222ff74a61e259f6ff8a8fd5ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Самозанятыми в столице в 2020 году стали еще 260 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы
.
Отмечается, что всего в столице зарегистрированы свыше 454 тысяч граждан, которые платят налоги на профессиональный доход.
"За 11 месяцев 2020 года количество самозанятых в столице увеличилось на 260 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В октябре и ноябре в столице самозанятыми стали по 29 тысяч человек в месяц. За 11 месяцев этого года в бюджет Москвы поступило более миллиарда рублей налога на профессиональный доход, это в два раза больше, чем за весь 2019 год.