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https://ria.ru/20201217/monopoliya-1589812317.html
В США власти 37 штатов подали антимонопольный иск против Google
В США власти 37 штатов подали антимонопольный иск против Google
Несколько десятков штатов США подали антимонопольный судебный иск против американского технологического гиганта Google, сообщила генеральный прокурор штата... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T22:00
2020-12-17T22:00
google
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сша
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Несколько десятков штатов США подали антимонопольный судебный иск против американского технологического гиганта Google, сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс."Я вместе с 37 коллегами из других штатов подаю иск против Google, чтобы покончить с его незаконной монополией в поисковом сервисе", - заявила генпрокурор в Twitter."Своими незаконными действиями компания гарантировала, что сотни миллионов людей в поисках ответа прежде всего обращаются к Google. Но чтобы понять, что неконтролируемая корпоративная власть не должна иметь непропорциональный контроль над нашей информацией – для этого не надо искать ответ в интернете", - говорится в отдельном заявлении офиса Джеймс.Власти США подают иск против Google не в первый раз. Минюст США 20 октября подал иск против Google, заявив, что компания добивалась монополии в поиске и рекламе с помощью соглашений о предоставлении исключительных прав.В среду, 16 декабря группа штатов во главе с генпрокурором Техаса подала отдельный иск, также касающийся доминирования Google в области сетевой рекламы.Google давно отрицает обвинения в монополизме, заявляя, что приносит пользу потребителям, и назвала антимонопольный иск минюста США необоснованным.
https://ria.ru/20201123/google-1585580186.html
https://ria.ru/20201217/shtraf-1589666916.html
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google, нью-йорк (штат), сша, в мире

В США власти 37 штатов подали антимонопольный иск против Google

22:00 17.12.2020
 
© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Jens Meyer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Несколько десятков штатов США подали антимонопольный судебный иск против американского технологического гиганта Google, сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.
"Я вместе с 37 коллегами из других штатов подаю иск против Google, чтобы покончить с его незаконной монополией в поисковом сервисе", - заявила генпрокурор в Twitter.
Девушка на фоне логотипа компании Google - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Конец монополии на поиск: почему США судятся с Google
"Своими незаконными действиями компания гарантировала, что сотни миллионов людей в поисках ответа прежде всего обращаются к Google. Но чтобы понять, что неконтролируемая корпоративная власть не должна иметь непропорциональный контроль над нашей информацией – для этого не надо искать ответ в интернете", - говорится в отдельном заявлении офиса Джеймс.
Власти США подают иск против Google не в первый раз. Минюст США 20 октября подал иск против Google, заявив, что компания добивалась монополии в поиске и рекламе с помощью соглашений о предоставлении исключительных прав.
В среду, 16 декабря группа штатов во главе с генпрокурором Техаса подала отдельный иск, также касающийся доминирования Google в области сетевой рекламы.
Google давно отрицает обвинения в монополизме, заявляя, что приносит пользу потребителям, и назвала антимонопольный иск минюста США необоснованным.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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