https://ria.ru/20201217/monopoliya-1589812317.html

В США власти 37 штатов подали антимонопольный иск против Google

В США власти 37 штатов подали антимонопольный иск против Google

Несколько десятков штатов США подали антимонопольный судебный иск против американского технологического гиганта Google, сообщила генеральный прокурор штата... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T22:00

2020-12-17T22:00

2020-12-17T22:00

google

нью-йорк (штат)

сша

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Несколько десятков штатов США подали антимонопольный судебный иск против американского технологического гиганта Google, сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс."Я вместе с 37 коллегами из других штатов подаю иск против Google, чтобы покончить с его незаконной монополией в поисковом сервисе", - заявила генпрокурор в Twitter."Своими незаконными действиями компания гарантировала, что сотни миллионов людей в поисках ответа прежде всего обращаются к Google. Но чтобы понять, что неконтролируемая корпоративная власть не должна иметь непропорциональный контроль над нашей информацией – для этого не надо искать ответ в интернете", - говорится в отдельном заявлении офиса Джеймс.Власти США подают иск против Google не в первый раз. Минюст США 20 октября подал иск против Google, заявив, что компания добивалась монополии в поиске и рекламе с помощью соглашений о предоставлении исключительных прав.В среду, 16 декабря группа штатов во главе с генпрокурором Техаса подала отдельный иск, также касающийся доминирования Google в области сетевой рекламы.Google давно отрицает обвинения в монополизме, заявляя, что приносит пользу потребителям, и назвала антимонопольный иск минюста США необоснованным.

https://ria.ru/20201123/google-1585580186.html

https://ria.ru/20201217/shtraf-1589666916.html

нью-йорк (штат)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, нью-йорк (штат), сша, в мире