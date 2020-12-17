https://ria.ru/20201217/mnogodetnye-1589549366.html

Тайный благотворитель подарил многодетной матери двухкомнатную квартиру

Тайный благотворитель подарил многодетной матери двухкомнатную квартиру

Невероятная предновогодняя история произошла с матерью-одиночкой из Новозыбкова Брянской области. Два года вдова Анна Петяева и трое ее детей терпели выходки... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T08:00

2020-12-17T08:00

2020-12-17T08:08

благотворительность

многодетные семьи

квартира

жилье

волонтеры

новозыбков

брянская область

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Лина Панченко. Невероятная предновогодняя история произошла с матерью-одиночкой из Новозыбкова Брянской области. Два года вдова Анна Петяева и трое ее детей терпели выходки неуравновешенного соседа. А в октябре он напал на старшего сына Анны с топором, после чего поджег дом. Мальчик попал в больницу, но, к счастью, пострадал не сильно. Только вот жилья у Петяевых не осталось. Местные власти предложили такое решение: матери временно устроиться в общежитии, а детей отдать в приют. Однако случилось чудо: тайный благотворитель подарил семье двухкомнатную квартиру. "Дедушка постоянно вредничал"Анне 41, работает швеей. Муж умер три года назад. Вдове с двумя сыновьями 13 и 16 лет и пятилетней дочерью принадлежала половина небольшого частного дома. Вторая долгое время пустовала. Анна старалась обустроить быт. На деньги, взятые в кредит, отремонтировала, сделала просторную пристройку, купила мебель. Все было хорошо, пока за стеной не поселился сосед."Ему 74 — дедушка, переехал два года назад, — рассказывает РИА Новости Петяева. — До этого он обитал в общежитии, но с кем-то подрался, его попросили уйти. Обменял комнату на часть дома". Отношения не сложились сразу. "У нас общий двор, одна калитка. Сосед постоянно вредничал: то мусор выбросит посреди двора, то помои выльет. У нас есть туалет, ванна, а на его половине — нет. Он испражнялся в ведро и вываливал под калитку. Стали пропадать кирпичи, песок, дерево. Когда я уезжала на работу, сосед заходил на нашу половину, что-то искал для себя. Ребенка пугал: "Вы все сдохнете, а я буду здесь жить". Я крышу разделила на две части, чтобы не было прохода на нашу сторону, так он выбил доски". Анна обращалась в полицию, но заявление не приняли, "хоть я и говорила, что сосед неадекватный, боюсь детей одних оставлять". Участковый даже не приехал, не проверил. "Поэтому я и не знала, что он состоит на учете в психдиспансере".Сосед время от времени пропадал. Порой — надолго. "Несколько месяцев поживет — куда-то уедет. Потом вообще на год испарился. Как мне сказали, проходил лечение". После очередного исчезновения объявился 14 октября. "Я его не видела, сын сказал, что у него дверь приоткрыта, — вспоминает Анна. — Ну приехал и приехал". На следующее утро Петяева собрала сыновей на учебу, а дочь повела в детсад. "У старшего, Влада, занятия в техникуме позже начинаются, он уходит после меня. Но забыл зарядку для мобильника и вернулся"."Ребенок в крови, дом горит"Анна была в детсаду, когда позвонил сын и прокричал в трубку, что сосед напал на него. Как выяснилось позже, в ее отсутствие разыгрался настоящий триллер. "Когда Влад выходил из дома, увидел деда, спрятавшегося за дверями. В руке — топор, обернутый пакетом. Этим топором он ударил сына по голове. Слава Богу, тот успел увернуться, удар пришелся по касательной, обухом". Подросток сумел закрыть дверь и запереться изнутри."Я позвонила в полицию, вызвала такси и помчалась домой, — продолжает Анна. — По дороге набрала дежурного — выяснить, выехали ли полицейские. А меня спрашивают: "Вы с Пролетарской? Так у вас еще и пожар". Таксист ударил по газам. "Сворачиваем на нашу улицу, смотрю — пламя над домом. А сын-то внутри, меня ждет. Я этот страшный момент никогда не забуду: залетаю на порог — ребенок сидит в крови и не понимает, что происходит. Я ему кричу: "Влад, выбегай!" Позже рассказал, что слышал треск сверху, но подумал: дед с крыши шифер срывает. От страха все звуки смешались". У Влада диагностировали сотрясение, госпитализировали. "Сгорели крыша, потолок. Пожарные все залили водой, мебель из ДСП испортилась. Вещи в грязи, саже. Одежда уже не годится, остались ни с чем и в чем были", — говорит Анна. Поджигателя, по ее словам, нашли и отправили в больницу для особо буйных. "Пока он находится там, на него завели два уголовных дела — за нападение с топором и поджог". Но от этого не легче: семья лишилась крыши над головой.Петяева обратилась в горадминистрацию с просьбой оказать помощь. Вдове подобрали пару вариантов временного жилья в селах в 12-16 километрах от города. "Как туда с детьми ехать? Школа, садик, техникум — все в Новозыбкове. Добираться из деревни не удобно, машины у меня нет. Пришлось проситься к сестре. У нее двухкомнатная, их четверо и нас четверо — ютились кое-как". "Наши благотворители — Дон-Кихоты"Анна плакала, обивала пороги чиновников. Знакомые посоветовали поделиться проблемами с общественниками. Вдова рассказала обо всем в Автономной некоммерческой организации "Центр детства и семьи "Мечта". "Нашу историю разместили в соцсетях. А в ноябре я узнала, что нам купили двухкомнатную квартиру. Деньги дал какой-то мужчина, я не знаю, кто он и как это можно выяснить. Сообщили только его имя и то, что он не хочет упоминаний о нем, поэтому я не буду называть"."На самом деле, наша заслуга невелика, — скромничает руководитель центра Оксана Инашевская. — У нас есть федеральные партнеры — программа "Спаси жизнь". На совещании руководителей я рассказала историю Анны. Волонтеры этого движения очень хорошо помогают семьям в Брянской области, мне даже неловко было к ним обращаться в очередной раз. Но тут такая ситуация: мама работает, старается. И нам ответили: "Да". Объявили сборы в соцсетях, администрация подключила отдел образования, уполномоченный по правам ребенка в регионе обеспечила информационную поддержку. Люди откликнулись: собрали около 400 тысяч рублей пожертвований, а благотворитель, сотрудничающий с программой, выделил адресную помощь в размере 1,1 миллиона рублей". На "адресные" деньги Петяевым приобрели благоустроенную двухкомнатную квартиру в Новозыбкове. "Анна была растрогана, плакала, — вспоминает Инашевская. — А на те средства, что собрали в соцсетях, Анна купила для другой многодетной семьи из Брянской области, тоже пострадавшей от пожара еще в 2012-м, спальные места для детей, учебные столы и кухонный уголок. Там пятеро детей, родители за восемь лет сумели только окна заменить, денег совсем не было".Имя щедрого благодетеля так и осталось тайной. Руководитель общероссийской благотворительной программы помощи кризисным беременным и семьям с детьми "Спаси жизнь" Екатерина Маркова объясняет: "Когда речь идет о продуктах, вещах, одежде, активно откликаются женщины. А если необходима серьезная материальная помощь — например, дорогая реабилитация, лекарства, погашение коммунальных долгов, покупка жилья, — в основном подключается мужчины", — уточнила Маркова. Сейчас организация ищет еще одну оказавшуюся в беде семью, чтобы приобрести квартиру к Новому году. Анна Петяева уже справила новоселье: "Квартира хорошая, удобно расположена — недалеко садик, школа и техникум". Мать-одиночка говорит, что никогда не забудет тех, кто откликнулся и помог продуктами, деньгами и одеждой.

https://ria.ru/20181110/1532498956.html

https://ria.ru/20200325/1569116506.html

https://ria.ru/20200616/1572963575.html

новозыбков

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительность, многодетные семьи, квартира, жилье, волонтеры, новозыбков, брянская область, общество