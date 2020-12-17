https://ria.ru/20201217/ministr-1589721102.html
Премьер Словакии назвал министра "идиотом" и призвал его уйти в отставку
Премьер Словакии назвал министра "идиотом" и призвал его уйти в отставку
Глава словацкого правительства Игорь Матович в четверг в эфире братиславского радио Expres назвал вице-премьера и главу минэкономики Рихарда Сулика "идиотом" и... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:43
2020-12-17T15:43
2020-12-17T15:43
игорь матович
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154352/11/1543521192_0:405:2740:1946_1920x0_80_0_0_0c1abe3962834e9ed99128fa662630f5.jpg
ПРАГА, 17 дек – РИА Новости. Глава словацкого правительства Игорь Матович в четверг в эфире братиславского радио Expres назвал вице-премьера и главу минэкономики Рихарда Сулика "идиотом" и призвал его к отставке за то, что тот не сумел закупить в необходимом количестве антигенные тесты для массового тестирования населения."Мне неприятно, что у нас министр экономики – идиот, не способный закупить тесты. Возможно, что я злой премьер, но подобное я не намерен далее терпеть. Он даже не попытался закупить тесты. Ему безразличны жизни людей. Меня от этого тошнит, я от этого плачу", - заявил Матович, добавив, что ожидает от вице-премьера, что еще до католического Рождества (24-25 декабря) тот подаст в отставку.По итогам парламентских выборов в марте 2020 года лидер победившего движения "Обычные люди и независимые личности" Матович по поручению президента республики возглавил новое правительство. Вице-премьером кабинета и министром экономики был назначен лидер партии "Свобода и солидарность" Сулик. Однако уже через три месяца отношения между обоими политиками испортились, и с той поры они неоднократно и порой весьма резко обменивались взаимными упреками, касающимися деятельности правительства и отдельных министерств.
https://ria.ru/20201019/oskorblenie-1580553565.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154352/11/1543521192_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f48321b4f49be224b1884e681eb57f4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь матович, словакия, в мире
ПРАГА, 17 дек – РИА Новости.
Глава словацкого правительства Игорь Матович
в четверг в эфире братиславского радио Expres
назвал вице-премьера и главу минэкономики Рихарда Сулика "идиотом" и призвал его к отставке за то, что тот не сумел закупить в необходимом количестве антигенные тесты для массового тестирования населения.
"Мне неприятно, что у нас министр экономики – идиот, не способный закупить тесты. Возможно, что я злой премьер, но подобное я не намерен далее терпеть. Он даже не попытался закупить тесты. Ему безразличны жизни людей. Меня от этого тошнит, я от этого плачу", - заявил Матович, добавив, что ожидает от вице-премьера, что еще до католического Рождества (24-25 декабря) тот подаст в отставку.
По итогам парламентских выборов в марте 2020 года лидер победившего движения "Обычные люди и независимые личности" Матович по поручению президента республики возглавил новое правительство. Вице-премьером кабинета и министром экономики был назначен лидер партии "Свобода и солидарность" Сулик. Однако уже через три месяца отношения между обоими политиками испортились, и с той поры они неоднократно и порой весьма резко обменивались взаимными упреками, касающимися деятельности правительства и отдельных министерств.