https://ria.ru/20201217/ministr-1589721102.html

Премьер Словакии назвал министра "идиотом" и призвал его уйти в отставку

Премьер Словакии назвал министра "идиотом" и призвал его уйти в отставку

Глава словацкого правительства Игорь Матович в четверг в эфире братиславского радио Expres назвал вице-премьера и главу минэкономики Рихарда Сулика "идиотом" и... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:43

2020-12-17T15:43

2020-12-17T15:43

игорь матович

словакия

в мире

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ПРАГА, 17 дек – РИА Новости. Глава словацкого правительства Игорь Матович в четверг в эфире братиславского радио Expres назвал вице-премьера и главу минэкономики Рихарда Сулика "идиотом" и призвал его к отставке за то, что тот не сумел закупить в необходимом количестве антигенные тесты для массового тестирования населения."Мне неприятно, что у нас министр экономики – идиот, не способный закупить тесты. Возможно, что я злой премьер, но подобное я не намерен далее терпеть. Он даже не попытался закупить тесты. Ему безразличны жизни людей. Меня от этого тошнит, я от этого плачу", - заявил Матович, добавив, что ожидает от вице-премьера, что еще до католического Рождества (24-25 декабря) тот подаст в отставку.По итогам парламентских выборов в марте 2020 года лидер победившего движения "Обычные люди и независимые личности" Матович по поручению президента республики возглавил новое правительство. Вице-премьером кабинета и министром экономики был назначен лидер партии "Свобода и солидарность" Сулик. Однако уже через три месяца отношения между обоими политиками испортились, и с той поры они неоднократно и порой весьма резко обменивались взаимными упреками, касающимися деятельности правительства и отдельных министерств.

https://ria.ru/20201019/oskorblenie-1580553565.html

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игорь матович, словакия, в мире