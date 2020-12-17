https://ria.ru/20201217/medpomosch-1589719807.html
В Мурманской области обещают решить вопрос с медпомощью в Алакуртти
В Мурманской области обещают решить вопрос с медпомощью в Алакуртти
Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил журналистам о том, что намерен разобраться с жалобой, поступившей в ходе пресс-конференции... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T15:40
2020-12-17T15:40
2020-12-17T15:40
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил журналистам о том, что намерен разобраться с жалобой, поступившей в ходе пресс-конференции президента, на нехватку машин скорой помощи и работу пожилого врача.В ходе пресс-конференции житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".
https://ria.ru/20201215/medpomosch-1589338913.html
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мурманская область, происшествия