https://ria.ru/20201217/medpomosch-1589719807.html

В Мурманской области обещают решить вопрос с медпомощью в Алакуртти

В Мурманской области обещают решить вопрос с медпомощью в Алакуртти

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил журналистам о том, что намерен разобраться с жалобой, поступившей в ходе пресс-конференции... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T15:40

2020-12-17T15:40

2020-12-17T15:40

мурманская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

МУРМАНСК, 17 дек – РИА Новости. Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил журналистам о том, что намерен разобраться с жалобой, поступившей в ходе пресс-конференции президента, на нехватку машин скорой помощи и работу пожилого врача.В ходе пресс-конференции житель села Алакуртти на юге Мурманской области сообщил, что в селе работает только одна машина с одним фельдшером, в амбулатории сидит один врач общей практики – "бабушка 86 лет, которая с трудом может отличить геморрой от ангины".

https://ria.ru/20201215/medpomosch-1589338913.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, происшествия