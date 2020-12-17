https://ria.ru/20201217/magnitogorsk-1589682050.html

Путин ответил на вопрос о вредных выбросах в Магнитогорске

Путин ответил на вопрос о вредных выбросах в Магнитогорске

Власти занимаются выстраиванием системы датчиков по стране, особенно там, где загрязнитель особенно активно работает, в первую очередь, в центрах... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T13:49

2020-12-17T13:49

2020-12-17T13:49

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

магнитогорск

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Власти занимаются выстраиванием системы датчиков по стране, особенно там, где загрязнитель особенно активно работает, в первую очередь, в центрах металлургического производства, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции."Мы сейчас, если говорить об экологии, занимаемся тем, чтобы выстроить систему датчиков по стране в тех местах, где загрязнитель особенно активно работает, и по центрам металлургического производства будет делаться в первую очередь, делаться это будет за счет производителей, думаю, что в Магнитогорске будем делать то же самое, посмотрим внимательно, более объективно за тем, что происходит", - сказал президент, комментируя обращение жителя Магнитогорска о выбросах в атмосферу.Глава государства отметил, что обладает информацией о том, что Магнитогорск вкладывал в последние годы много средств, ресурсов в обновление производств, именно для того, чтобы уменьшить количество выбросов. По имеющимся у Путина сведениям, выбросы уменьшались."Я знаю, что комбинат вложил очень много средств и гораздо больше, чем в других центрах металлургической промышленности, гораздо больше, чем в других местах, для того, чтобы уменьшить количество выбросов, и оно реально уменьшилось, если в тоннах измерять. Для меня это было неожиданно, но видимо все-таки надо на это обратить внимание в целом", - подчеркнул президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html

магнитогорск

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владимир путин, магнитогорск, общество