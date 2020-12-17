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Путин назвал условие при котором локдаун в России не потребуется
Путин назвал условие при котором локдаун в России не потребуется
Вводение локдауна в России из-за распространения новой коронавирусной инфекции не понадобится, если граждане будут соблюдать предписания санитарных врачей,... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T17:07
2020-12-17T17:07
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вводение локдауна в России из-за распространения новой коронавирусной инфекции не понадобится, если граждане будут соблюдать предписания санитарных врачей, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы за этим будем следить повнимательней, чтобы люди получали нужные лекарственные препараты, чтобы их вовремя госпитализировали, когда необходимости в этом возникает", - добавил он.Президент подчеркнул, что в случае выполнения всего вышеперечисленного локдаун вводить не будут.
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владимир путин, общество

Путин назвал условие при котором локдаун в России не потребуется

17:07 17.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вводение локдауна в России из-за распространения новой коронавирусной инфекции не понадобится, если граждане будут соблюдать предписания санитарных врачей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Не планируется, я вам сразу это могу сказать. Необходимости такой нет. Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла "на полку", что называется. То есть такого резкого увеличения мы не наблюдаем, исходим из того, что при том количестве специализированных коек, которые у нас есть, при наращивании производства лекарственных препаратов, надеюсь, что все-таки негативы, о которых было сказано, будут устраняться", - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции.
Мост через реку Волга в городе Твери - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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"Мы за этим будем следить повнимательней, чтобы люди получали нужные лекарственные препараты, чтобы их вовремя госпитализировали, когда необходимости в этом возникает", - добавил он.
Президент подчеркнул, что в случае выполнения всего вышеперечисленного локдаун вводить не будут.
"Если мы будем так делать, если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно", - сказал Путин.
 
Владимир ПутинОбщество
 
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