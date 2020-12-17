Путин назвал условие при котором локдаун в России не потребуется

"Не планируется, я вам сразу это могу сказать. Необходимости такой нет. Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла "на полку", что называется. То есть такого резкого увеличения мы не наблюдаем, исходим из того, что при том количестве специализированных коек, которые у нас есть, при наращивании производства лекарственных препаратов, надеюсь, что все-таки негативы, о которых было сказано, будут устраняться", - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции.