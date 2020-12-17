Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201217/lokdaun-1589652452.html
Тверские власти опровергли данные о готовящемся в регионе локдауне
Тверские власти опровергли данные о готовящемся в регионе локдауне
Власти Тверской области опровергают появившуюся в мессенджерах информацию о введении в регионе локдауна из-за коронавирусной инфекции, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:21
2020-12-17T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
тверская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151220/60/1512206075_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_394ff6a4d1d35dd327702027c63d550e.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Власти Тверской области опровергают появившуюся в мессенджерах информацию о введении в регионе локдауна из-за коронавирусной инфекции, говорится в сообщении облправительства."В мессенджерах жителей Тверской области распространяются сообщения о якобы готовящемся в Верхневолжье локдауне в период с 28.12 по 17.01. Эта информация не соответствует действительности. Таких решений оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области не принималось", - говорится в сообщении.Власти напоминают, что распространение "подобных фейковых сообщений" зафиксировано и в других регионах России.За минувшие сутки в Тверской области подтверждено 235 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 18 962 случая COVID. За весь период выписаны 13 758 человек, в том числе за сутки 292 пациента. Умерли с начала пандемии 426 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151220/60/1512206075_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_67acebe23fef4ca6d056a010cc6d29c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тверская область, общество

Тверские власти опровергли данные о готовящемся в регионе локдауне

12:21 17.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМост через реку Волга в городе Твери
Мост через реку Волга в городе Твери - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Власти Тверской области опровергают появившуюся в мессенджерах информацию о введении в регионе локдауна из-за коронавирусной инфекции, говорится в сообщении облправительства.
"В мессенджерах жителей Тверской области распространяются сообщения о якобы готовящемся в Верхневолжье локдауне в период с 28.12 по 17.01. Эта информация не соответствует действительности. Таких решений оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области не принималось", - говорится в сообщении.
Власти напоминают, что распространение "подобных фейковых сообщений" зафиксировано и в других регионах России.
За минувшие сутки в Тверской области подтверждено 235 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 18 962 случая COVID. За весь период выписаны 13 758 человек, в том числе за сутки 292 пациента. Умерли с начала пандемии 426 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТверская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:42Губернатор Колымы объявил 31 декабря выходным
08:19Общественники предложили сделать виртуальный контент собственностью
08:18На Фиджи не менее двух человек погибли из-за циклона "Яса"
08:12В Якутии 31 декабря будет рабочим днем
08:10Для водоснабжения Крыма предложили использовать субмаринные источники
08:07В израильских поликлиниках открыли запись на прививки
08:01Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
07:51Москвичей в пятницу ждет облачная погода и до минус трех
07:43В Крыму назвали продление антироссийских санкций ЕС "никчемной акцией"
07:17Аналитик назвал проигравших от строительства "Северного потока — 2"
07:13Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
07:06Нарколог назвал два единственных повода для употребления алкоголя
06:40Психологи назвали новогодние подарки, о которых тайно мечтают взрослые
06:32В "Ростелекоме" отметили рост числа хакерских атак на компании в пандемию
06:29"Главный страх НАТО?" National Interest оценил российскую систему ПРО
06:24В Приморье зафиксировали цены на масло, сахар и макароны
06:11Sony отзывает из магазинов вызвавшую ажиотаж игру Cyberpunk 2077
06:08США назвали Россию главной угрозой для господства на море
05:28Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
05:24CNBC: производителей вакцин в США освободили от исков за побочные эффекты
Лента новостейМолния