https://ria.ru/20201217/lokdaun-1589652452.html

Тверские власти опровергли данные о готовящемся в регионе локдауне

Тверские власти опровергли данные о готовящемся в регионе локдауне

Власти Тверской области опровергают появившуюся в мессенджерах информацию о введении в регионе локдауна из-за коронавирусной инфекции, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:21

2020-12-17T12:21

2020-12-17T12:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

тверская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Власти Тверской области опровергают появившуюся в мессенджерах информацию о введении в регионе локдауна из-за коронавирусной инфекции, говорится в сообщении облправительства."В мессенджерах жителей Тверской области распространяются сообщения о якобы готовящемся в Верхневолжье локдауне в период с 28.12 по 17.01. Эта информация не соответствует действительности. Таких решений оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области не принималось", - говорится в сообщении.Власти напоминают, что распространение "подобных фейковых сообщений" зафиксировано и в других регионах России.За минувшие сутки в Тверской области подтверждено 235 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 18 962 случая COVID. За весь период выписаны 13 758 человек, в том числе за сутки 292 пациента. Умерли с начала пандемии 426 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тверская область, общество