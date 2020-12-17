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Тверские власти опровергли данные о готовящемся в регионе локдауне
Тверские власти опровергли данные о готовящемся в регионе локдауне
Власти Тверской области опровергают появившуюся в мессенджерах информацию о введении в регионе локдауна из-за коронавирусной инфекции, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T12:21
2020-12-17T12:21
2020-12-17T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости. Власти Тверской области опровергают появившуюся в мессенджерах информацию о введении в регионе локдауна из-за коронавирусной инфекции, говорится в сообщении облправительства."В мессенджерах жителей Тверской области распространяются сообщения о якобы готовящемся в Верхневолжье локдауне в период с 28.12 по 17.01. Эта информация не соответствует действительности. Таких решений оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области не принималось", - говорится в сообщении.Власти напоминают, что распространение "подобных фейковых сообщений" зафиксировано и в других регионах России.За минувшие сутки в Тверской области подтверждено 235 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 18 962 случая COVID. За весь период выписаны 13 758 человек, в том числе за сутки 292 пациента. Умерли с начала пандемии 426 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тверская область, общество
ВОРОНЕЖ, 17 дек - РИА Новости.
Власти Тверской области
опровергают появившуюся в мессенджерах информацию о введении в регионе локдауна из-за коронавирусной инфекции, говорится в сообщении облправительства.
"В мессенджерах жителей Тверской области распространяются сообщения о якобы готовящемся в Верхневолжье локдауне в период с 28.12 по 17.01. Эта информация не соответствует действительности. Таких решений оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области не принималось", - говорится в сообщении.
Власти напоминают, что распространение "подобных фейковых сообщений" зафиксировано и в других регионах России.
За минувшие сутки в Тверской области подтверждено 235 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 18 962 случая COVID. За весь период выписаны 13 758 человек, в том числе за сутки 292 пациента. Умерли с начала пандемии 426 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.