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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201217/lgoty-1589705361.html
Более 120 промышленных предприятий Москвы пользуются льготами от города
Более 120 промышленных предприятий Москвы пользуются льготами от города
Более 120 промышленных предприятий Москвы на сегодняшний день пользуются льготами от города, суммарный объем их инвестиций составил почти 100 миллиардов рублей, РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:53
2020-12-17T14:53
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
экономика
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Более 120 промышленных предприятий Москвы на сегодняшний день пользуются льготами от города, суммарный объем их инвестиций составил почти 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Прохоров отметил, что ежегодно растет количество компаний с особыми статусами, дающими право на налоговые льготы. Так, только за 2020 год пять компаний получили статус промышленного комплекса, еще шесть – статус инвестиционного приоритетного проекта.Он добавил, что меры поддержки корректируются ежегодно. В первую очередь, при внесении изменений в тот или иной механизм, власти опираются на мнение инвесторов, которые очень активно участвуют в жизни города. Прохоров напомнил, что в этом году был запущен новый механизм поддержки столичных промпредприятий – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Право на него предоставляется компаниям, получившим статус "московского инвестора" первой или второй категории. Первая категория позволяет предприятию получить льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в 12,5%, а вторая категория - 8%. В ходе мероприятия представители городского департамента промышленности определили ключевые приоритеты на следующий год. Город планирует и дальше заключать крупные инвестиционные контракты и стимулировать развитие промышленности путем внедрения новых механизмов поддержки. Так, в следующем году заработает новый инструмент для инвесторов - соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которое гарантирует бизнесу неизменность нормативных условий при заключении контракта в обмен на инвестиции.
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москва, экономика

Более 120 промышленных предприятий Москвы пользуются льготами от города

14:53 17.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновТрубы в Москве
Трубы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Более 120 промышленных предприятий Москвы на сегодняшний день пользуются льготами от города, суммарный объем их инвестиций составил почти 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Программа поддержки промышленности действует в Москве четыре года, и за это время 58 действующих компаний получили льготы, позволившие им выделить дополнительные средства на развитие и модернизацию. При этом 14 новых проектов получили возможность создавать производства, используя особые налоговые условия. Всего же сейчас в городе более 120 компаний пользуются льготами, их общий объем инвестиций приближается к 100 миллиардам рублей", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров в ходе встречи с московскими промышленниками, посвященной годовым итогам реализации программы поддержки реального сектора экономики.
Прохоров отметил, что ежегодно растет количество компаний с особыми статусами, дающими право на налоговые льготы. Так, только за 2020 год пять компаний получили статус промышленного комплекса, еще шесть – статус инвестиционного приоритетного проекта.
Он добавил, что меры поддержки корректируются ежегодно. В первую очередь, при внесении изменений в тот или иной механизм, власти опираются на мнение инвесторов, которые очень активно участвуют в жизни города.
"Как итог – мы видим совершенно другую промышленность в городе – современные высокотехнологичные заводы, на которых трудятся сотни тысяч человек", - констатировал глава ДИПП, слова которого приводит пресс-служба.
Прохоров напомнил, что в этом году был запущен новый механизм поддержки столичных промпредприятий – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Право на него предоставляется компаниям, получившим статус "московского инвестора" первой или второй категории. Первая категория позволяет предприятию получить льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в 12,5%, а вторая категория - 8%.
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23 сентября, 13:49Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Промкомплексы Москвы экономят на налогах до 2,2 миллиарда рублей в год
В ходе мероприятия представители городского департамента промышленности определили ключевые приоритеты на следующий год. Город планирует и дальше заключать крупные инвестиционные контракты и стимулировать развитие промышленности путем внедрения новых механизмов поддержки. Так, в следующем году заработает новый инструмент для инвесторов - соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которое гарантирует бизнесу неизменность нормативных условий при заключении контракта в обмен на инвестиции.
 
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