https://ria.ru/20201217/lgoty-1589705361.html

Более 120 промышленных предприятий Москвы пользуются льготами от города

Более 120 промышленных предприятий Москвы пользуются льготами от города

Более 120 промышленных предприятий Москвы на сегодняшний день пользуются льготами от города, суммарный объем их инвестиций составил почти 100 миллиардов рублей, РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:53

2020-12-17T14:53

2020-12-17T14:53

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155900/46/1559004636_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4bd81fcdb43fcbb51fe4da414b7a4751.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Более 120 промышленных предприятий Москвы на сегодняшний день пользуются льготами от города, суммарный объем их инвестиций составил почти 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Прохоров отметил, что ежегодно растет количество компаний с особыми статусами, дающими право на налоговые льготы. Так, только за 2020 год пять компаний получили статус промышленного комплекса, еще шесть – статус инвестиционного приоритетного проекта.Он добавил, что меры поддержки корректируются ежегодно. В первую очередь, при внесении изменений в тот или иной механизм, власти опираются на мнение инвесторов, которые очень активно участвуют в жизни города. Прохоров напомнил, что в этом году был запущен новый механизм поддержки столичных промпредприятий – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Право на него предоставляется компаниям, получившим статус "московского инвестора" первой или второй категории. Первая категория позволяет предприятию получить льготную ставку на региональную часть налога на прибыль в 12,5%, а вторая категория - 8%. В ходе мероприятия представители городского департамента промышленности определили ключевые приоритеты на следующий год. Город планирует и дальше заключать крупные инвестиционные контракты и стимулировать развитие промышленности путем внедрения новых механизмов поддержки. Так, в следующем году заработает новый инструмент для инвесторов - соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которое гарантирует бизнесу неизменность нормативных условий при заключении контракта в обмен на инвестиции.

https://ria.ru/20200923/promkompleksy-1577654674.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, экономика