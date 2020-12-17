https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589780871.html

Рязанские пациенты с COVID получают необходимые бесплатные лекарства

Рязанские пациенты с COVID получают необходимые бесплатные лекарства

Пациенты с коронавирусной инфекцией в Рязанской области начали получать бесплатные лекарства на дому, поставки медикаментов в регион осуществляются ежедневно,... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:49

2020-12-17T18:49

2020-12-17T20:57

рязанская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Пациенты с коронавирусной инфекцией в Рязанской области начали получать бесплатные лекарства на дому, поставки медикаментов в регион осуществляются ежедневно, сообщает облправительство.В четверг в ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучал вопрос жителя Рязанской области Владимира Коршунова, который пожаловался, что все его знакомые с подтвержденным диагнозом COVID-19 лечатся за свои деньги, а бесплатные лекарства не доходят до жителей, находящихся на амбулаторном лечении. Президент пообещал разобраться в этой ситуации.Как информирует правительство Рязанской области, межбюджетные трансферты из федерального бюджета для приобретения лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медпомощь в амбулаторных условиях, направлены в Рязанскую область двумя траншами. По данным облправительства, 29 октября в регион поступили в сумме 41,7 миллиона рублей, а 15 декабря - 23 миллиона рублей."Самое главное, что средства не просто поступили в регион, а уже направлены на конкретные цели: пациенты начали получать бесплатные лекарства на дому", - сказал министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.По информации регионального управления Росздравнадзора, в Рязанской области в ежедневном режиме проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов, в том числе для лечения коронавирусной инфекции.По информации регионального министерства здравоохранения, в рамках первого транша в соответствии с контрактом в полном объеме уже поставлено 1 тысяча упаковок метилпреднизолона, 3 тысячи – азитромицина, 1,5 тысячи упаковок амоксициллина, 2 тысячи – левофлоксацина (дозировка 500 милиграммов №10) и 2 тысячи упаковок левофлоксацина (дозировка 500 миллиграммов №5), 1,5 тысячи упаковок – моксифлоксацина, 4350 упаковок фавипиравира, 7 тысяч – парацетомола, 1,5 тысячи – умифеновира (дозировка 100 миллиграммов), 3 тысячи упаковок умифеновира (дозировка 200 миллиграммов) и 430 – умифеновира (дозировка 50 миллиграммов), 2 тысячи упаковок ривароксабана, 500 – апиксабана, 8 тысяч – интерферона альфа, 150 упаковок гидроксихлорохина."Кроме того, в ближайшее время ожидаются поставки 1500 упаковок кларитромицина, 3000 упаковок умифеновира (дозировка 50 мг), 1500 – моксифлоксацина, 1000 упаковок умифеновира (дозировка 50 мг или 100 мг), а также 123 упаковок ривароксабана. По оставшимся средствам в размере 628,20 рублей запланировано заключение контракта 18 декабря 2020 года", - сообщают областные власти.Правительство региона отмечает, что поставки противовирусных лекарственных препаратов, антибиотиков таблетированных и инъекционных в область "осуществляются в ежедневном режиме". В сравнении с 10 декабря количество имеющихся лекарственных препаратов выросло на 10-15%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589729521.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), рязанская область, общество