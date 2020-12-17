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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589733292.html
Чукотка создала запас лекарств от COVID-19 на два с половиной месяца
Чукотка создала запас лекарств от COVID-19 на два с половиной месяца
Здравоохранение Чукотки создало запас лекарств для лечения коронавируса и средств индивидуальной защиты до конца февраля 2021 года, сообщает правительство... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:19
2020-12-17T16:19
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
здоровье - общество
роман копин
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Здравоохранение Чукотки создало запас лекарств для лечения коронавируса и средств индивидуальной защиты до конца февраля 2021 года, сообщает правительство региона.Президент Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции затронул тему готовности системы здравоохранения к борьбе с коронавирусной инфекцией."Ситуация с распространением коронавируса на территории Чукотского автономного округа остается контролируемой. Необходимые ресурсы в сфере здравоохранения имеются в достаточном количестве. Имеется запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты до конца февраля 2021 года", - говорится в сообщении.На Чукотку поступило 300 доз вакцины, привито 79 человек."В новом 2021 году планируем привить всех желающих жителей округа. Увеличили коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом до 45 единиц. Загруженность составляет 30-40%. Помимо федеральных выплат, которые предусмотрены только для медицинских работников и водителей машин скорой помощи, ввели региональные надбавки, которые выплачиваются прочему персоналу медицинских организаций, обеспечивающему работу, связанную с лечением и диагностикой COVID-19", - отметил губернатор Роман Копин, чьи слова приводятся в сообщении.По данным на 17 декабря коронавирусом на Чукотке заразились 470 человек, 393 выздоровели, четверо умерли.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, здоровье - общество, роман копин, владимир путин

Чукотка создала запас лекарств от COVID-19 на два с половиной месяца

16:19 17.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедики у шкафа с лекарствами в реанимационном блоке временного госпиталя для больных COVID-19, организованного в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медики у шкафа с лекарствами в реанимационном блоке временного госпиталя для больных COVID-19, организованного в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Здравоохранение Чукотки создало запас лекарств для лечения коронавируса и средств индивидуальной защиты до конца февраля 2021 года, сообщает правительство региона.
Президент Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции затронул тему готовности системы здравоохранения к борьбе с коронавирусной инфекцией.
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"Ситуация с распространением коронавируса на территории Чукотского автономного округа остается контролируемой. Необходимые ресурсы в сфере здравоохранения имеются в достаточном количестве. Имеется запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты до конца февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
На Чукотку поступило 300 доз вакцины, привито 79 человек.
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"В новом 2021 году планируем привить всех желающих жителей округа. Увеличили коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом до 45 единиц. Загруженность составляет 30-40%. Помимо федеральных выплат, которые предусмотрены только для медицинских работников и водителей машин скорой помощи, ввели региональные надбавки, которые выплачиваются прочему персоналу медицинских организаций, обеспечивающему работу, связанную с лечением и диагностикой COVID-19", - отметил губернатор Роман Копин, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным на 17 декабря коронавирусом на Чукотке заразились 470 человек, 393 выздоровели, четверо умерли.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаЗдоровье - ОбществоРоман КопинВладимир Путин
 
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