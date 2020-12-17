Чукотка создала запас лекарств от COVID-19 на два с половиной месяца
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедики у шкафа с лекарствами в реанимационном блоке временного госпиталя для больных COVID-19, организованного в выставочном комплексе "Ленэкспо"
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Здравоохранение Чукотки создало запас лекарств для лечения коронавируса и средств индивидуальной защиты до конца февраля 2021 года, сообщает правительство региона.
Президент Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции затронул тему готовности системы здравоохранения к борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Ситуация с распространением коронавируса на территории Чукотского автономного округа остается контролируемой. Необходимые ресурсы в сфере здравоохранения имеются в достаточном количестве. Имеется запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты до конца февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
На Чукотку поступило 300 доз вакцины, привито 79 человек.
"В новом 2021 году планируем привить всех желающих жителей округа. Увеличили коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом до 45 единиц. Загруженность составляет 30-40%. Помимо федеральных выплат, которые предусмотрены только для медицинских работников и водителей машин скорой помощи, ввели региональные надбавки, которые выплачиваются прочему персоналу медицинских организаций, обеспечивающему работу, связанную с лечением и диагностикой COVID-19", - отметил губернатор Роман Копин, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным на 17 декабря коронавирусом на Чукотке заразились 470 человек, 393 выздоровели, четверо умерли.
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