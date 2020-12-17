https://ria.ru/20201217/lekarstva-1589733292.html

Чукотка создала запас лекарств от COVID-19 на два с половиной месяца

Чукотка создала запас лекарств от COVID-19 на два с половиной месяца

Здравоохранение Чукотки создало запас лекарств для лечения коронавируса и средств индивидуальной защиты до конца февраля 2021 года, сообщает правительство... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:19

2020-12-17T16:19

2020-12-17T16:19

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотка

здоровье - общество

роман копин

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Здравоохранение Чукотки создало запас лекарств для лечения коронавируса и средств индивидуальной защиты до конца февраля 2021 года, сообщает правительство региона.Президент Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции затронул тему готовности системы здравоохранения к борьбе с коронавирусной инфекцией."Ситуация с распространением коронавируса на территории Чукотского автономного округа остается контролируемой. Необходимые ресурсы в сфере здравоохранения имеются в достаточном количестве. Имеется запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты до конца февраля 2021 года", - говорится в сообщении.На Чукотку поступило 300 доз вакцины, привито 79 человек."В новом 2021 году планируем привить всех желающих жителей округа. Увеличили коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом до 45 единиц. Загруженность составляет 30-40%. Помимо федеральных выплат, которые предусмотрены только для медицинских работников и водителей машин скорой помощи, ввели региональные надбавки, которые выплачиваются прочему персоналу медицинских организаций, обеспечивающему работу, связанную с лечением и диагностикой COVID-19", - отметил губернатор Роман Копин, чьи слова приводятся в сообщении.По данным на 17 декабря коронавирусом на Чукотке заразились 470 человек, 393 выздоровели, четверо умерли.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585199611.html

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, здоровье - общество, роман копин, владимир путин