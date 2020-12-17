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В России планируют создать "лайт-вакцину" от коронавируса
В России планируют создать "лайт-вакцину" от коронавируса
Специалисты центра имени Гамалеи хотят создать "лайт-вакцину" с одним уколом и более коротким периодом выработки антител, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:45
2020-12-17T17:29
распространение нового коронавируса
нии им. гамалеи
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты центра имени Гамалеи хотят создать "лайт-вакцину" с одним уколом и более коротким периодом выработки антител, сообщил президент России Владимир Путин."Мы можем делать это самостоятельно, можем делать это вместе с партнерами. Здесь много вариантов", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рфЧитайте ключевые заявления большой пресс-конференции Владимира Путина &gt;&gt;
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нии им. гамалеи, владимир путин, общество

В России планируют создать "лайт-вакцину" от коронавируса

16:45 17.12.2020 (обновлено: 17:29 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Специалисты центра имени Гамалеи хотят создать "лайт-вакцину" с одним уколом и более коротким периодом выработки антител, сообщил президент России Владимир Путин.
"У нас ведь тоже есть один из вариантов - это создать такую, как специалисты говорят, "лайт-вакцину" Гамалеевскую. Делать одну только прививку, она будет работать покороче, уровень защиты будет поменьше, но все равно до 85% будет доходить. Зато можно будет делать сразу десятками миллионов. Это тоже вариант", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после итоговой пресс-конференции.
"Мы можем делать это самостоятельно, можем делать это вместе с партнерами. Здесь много вариантов", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Читайте ключевые заявления большой пресс-конференции Владимира Путина >>
 
Распространение нового коронавирусаНИИ им. ГамалеиВладимир ПутинОбщество
 
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