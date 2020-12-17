https://ria.ru/20201217/laboratoriya-1589734055.html

В Архангельске создадут молекулярно-генетическую лабораторию

В Архангельске создадут молекулярно-генетическую лабораторию

Медицинскую молекулярно-генетическую лабораторию создадут в столице Поморья; планы ее организации губернатор региона Александр Цыбульский обсудил с ректором... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:20

2020-12-17T16:20

2020-12-17T16:20

архангельская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 17 дек – РИА Новости. Медицинскую молекулярно-генетическую лабораторию создадут в столице Поморья; планы ее организации губернатор региона Александр Цыбульский обсудил с ректором Северного государственного медицинского университета Любовью Горбатовой, сообщает пресс-служба регионального правительства.Лабораторию планируется создать именно на базе профильного вуза. В ней будут проводить широкий спектр исследований пациентов с установленным онкологическим диагнозом, диагностику наследственных заболеваний, причин бесплодия, а также предрасположенность жителей Севера к таким заболеваниям, как гипертония, ишемический инсульт, тромбофилия, ожирение, остеопороз и другим.Глава региона добавил, что создание лаборатории позволит не только более качественно лечить пациентов, но и проводить профилактику заболеваний.Помещение для лаборатории уже подобрано. До конца 2021 года планируется провести ремонтные работы, а уже в начале 2022 года – установить оборудование.По итогам встречи глава региона поручил областному Минздраву совместно с СГМУ разработать комплексный проект создания молекулярно-генетической лаборатории.

https://ria.ru/20201216/biznespodderzhka-1589538562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский