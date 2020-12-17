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Архангельская область
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В Архангельске создадут молекулярно-генетическую лабораторию
В Архангельске создадут молекулярно-генетическую лабораторию
Медицинскую молекулярно-генетическую лабораторию создадут в столице Поморья; планы ее организации губернатор региона Александр Цыбульский обсудил с ректором... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:20
2020-12-17T16:20
архангельская область
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 17 дек – РИА Новости. Медицинскую молекулярно-генетическую лабораторию создадут в столице Поморья; планы ее организации губернатор региона Александр Цыбульский обсудил с ректором Северного государственного медицинского университета Любовью Горбатовой, сообщает пресс-служба регионального правительства.Лабораторию планируется создать именно на базе профильного вуза. В ней будут проводить широкий спектр исследований пациентов с установленным онкологическим диагнозом, диагностику наследственных заболеваний, причин бесплодия, а также предрасположенность жителей Севера к таким заболеваниям, как гипертония, ишемический инсульт, тромбофилия, ожирение, остеопороз и другим.Глава региона добавил, что создание лаборатории позволит не только более качественно лечить пациентов, но и проводить профилактику заболеваний.Помещение для лаборатории уже подобрано. До конца 2021 года планируется провести ремонтные работы, а уже в начале 2022 года – установить оборудование.По итогам встречи глава региона поручил областному Минздраву совместно с СГМУ разработать комплексный проект создания молекулярно-генетической лаборатории.
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александр цыбульский

В Архангельске создадут молекулярно-генетическую лабораторию

16:20 17.12.2020
 
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / vitanovski, Fotolia / nobeastsofierceГенетические мутации, ДНК
Генетические мутации, ДНК - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / vitanovski, Fotolia / nobeastsofierce
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АРХАНГЕЛЬСК, 17 дек – РИА Новости. Медицинскую молекулярно-генетическую лабораторию создадут в столице Поморья; планы ее организации губернатор региона Александр Цыбульский обсудил с ректором Северного государственного медицинского университета Любовью Горбатовой, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Лабораторию планируется создать именно на базе профильного вуза. В ней будут проводить широкий спектр исследований пациентов с установленным онкологическим диагнозом, диагностику наследственных заболеваний, причин бесплодия, а также предрасположенность жителей Севера к таким заболеваниям, как гипертония, ишемический инсульт, тромбофилия, ожирение, остеопороз и другим.
"Это важный элемент так называемой персонифицированной медицины, которая основывается на индивидуальных особенностях пациента", – написал в своем телеграм-канале Цыбульский.
Глава региона добавил, что создание лаборатории позволит не только более качественно лечить пациентов, но и проводить профилактику заболеваний.
"Я вижу в этом проекте огромный потенциал и не побоюсь назвать его шагом в будущее в научной медицине. Мы договорились о том, что создание лаборатории станет частью работы научно-образовательного центра "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования", который поддержан правительством России", – отметил он по итогам встречи с ректором СГМУ.
Помещение для лаборатории уже подобрано. До конца 2021 года планируется провести ремонтные работы, а уже в начале 2022 года – установить оборудование.
По итогам встречи глава региона поручил областному Минздраву совместно с СГМУ разработать комплексный проект создания молекулярно-генетической лаборатории.
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