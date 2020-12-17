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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/kruglyy-stol-1589746435.html
Путин поддержал идею о круглом столе с участниками со всего мира
Путин поддержал идею о круглом столе с участниками со всего мира
Идея круглого стола с участниками со всего мира хорошая, но для начала необходимо собраться лидерам стран постоянных членов Совета Безопасности ООН для... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:58
2020-12-17T16:58
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
россия
владимир путин
франция
исландия
оон
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Идея круглого стола с участниками со всего мира хорошая, но для начала необходимо собраться лидерам стран постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения проблем, волнующих все человечество, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции."По поводу идеи круглого стола. Идея хорошая, но нам нужно для начала реализовать другое наше предложение: собраться лидерам стран постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения проблем, которые волнуют все человечество, связано это, кстати говоря, и с пандемией, на чем предложил сосредоточить наше внимание президент Франции господин Макрон, связано с вопросами разоруженческой повестки дня, с теми проблемами, которые нас всех интересуют, это экология, вне всякого сомнения, важнейшая проблема для человечества, борьба с терроризмом, с национальной нетерпимостью, религиозной нетерпимостью", - сказал Путин, отвечая на предложение журналиста из Исландии провести круглый стол с участниками со всего мира.По его словам, целый набор вопросов для обсуждения "чрезвычайно важен для всех". "И сама по себе идея круглого стола, в том числе, и онлайн, такое, конечно, возможно, важно, только чтобы ваше предложение было поддержано и другими коллегами", - добавил Путин.Президент также отметил, что у России и Исландии "очень добрые отношения". "Не только на уровне народной дипломатии, но и на межгосударственном уровне, и мы дорожим этим", - пояснил глава государства.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, франция, исландия, оон, в мире

Путин поддержал идею о круглом столе с участниками со всего мира

16:58 17.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Идея круглого стола с участниками со всего мира хорошая, но для начала необходимо собраться лидерам стран постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения проблем, волнующих все человечество, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
"По поводу идеи круглого стола. Идея хорошая, но нам нужно для начала реализовать другое наше предложение: собраться лидерам стран постоянных членов Совета Безопасности ООН для обсуждения проблем, которые волнуют все человечество, связано это, кстати говоря, и с пандемией, на чем предложил сосредоточить наше внимание президент Франции господин Макрон, связано с вопросами разоруженческой повестки дня, с теми проблемами, которые нас всех интересуют, это экология, вне всякого сомнения, важнейшая проблема для человечества, борьба с терроризмом, с национальной нетерпимостью, религиозной нетерпимостью", - сказал Путин, отвечая на предложение журналиста из Исландии провести круглый стол с участниками со всего мира.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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По его словам, целый набор вопросов для обсуждения "чрезвычайно важен для всех". "И сама по себе идея круглого стола, в том числе, и онлайн, такое, конечно, возможно, важно, только чтобы ваше предложение было поддержано и другими коллегами", - добавил Путин.
Президент также отметил, что у России и Исландии "очень добрые отношения". "Не только на уровне народной дипломатии, но и на межгосударственном уровне, и мы дорожим этим", - пояснил глава государства.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 11:44Инфографика
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020РоссияВладимир ПутинФранцияИсландияООНВ мире
 
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