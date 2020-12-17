https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589812928.html
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Французские ученые опросили переболевших COVID-19 людей, какие места они посещали и где могли заразиться коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T22:12
2020-12-17T22:12
2020-12-17T22:32
распространение нового коронавируса
здоровье - общество
в мире
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Французские ученые опросили переболевших COVID-19 людей, какие места они посещали и где могли заразиться коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на сайте института Пастера. Как выяснили специалисты, наибольшую опасность для потенциального заражения представляет посещение баров, ресторанов и спортивных залов. По их оценкам, выше всего шансы заболеть COVID-19 есть у водителей, врачей и работников промышленных предприятий. Более сорока процентов респондентов подозревают, кто их заразил, и 21 процент опрошенных убеждены, что знают, при каких обстоятельствах заразились. Как показал опрос, лишь 54 процента заболевших остались дома сразу при появлении первых симптомов. Исследование было проведено при помощи онлайн-анкетирования. Всего ученые разослали 370 тысяч электронных писем. Из числа ответивших 62 процента респондентов составили женщины, и 72 процента опрошенных были в возрасте 29-58 лет.
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здоровье - общество, в мире
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Французские
ученые опросили переболевших COVID-19 людей, какие места они посещали и где могли заразиться коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на сайте института Пастера
.
Как выяснили специалисты, наибольшую опасность для потенциального заражения представляет посещение баров, ресторанов и спортивных залов.
По их оценкам, выше всего шансы заболеть COVID-19 есть у водителей, врачей и работников промышленных предприятий. Более сорока процентов респондентов подозревают, кто их заразил, и 21 процент опрошенных убеждены, что знают, при каких обстоятельствах заразились.
Как показал опрос, лишь 54 процента заболевших остались дома сразу при появлении первых симптомов.
Исследование было проведено при помощи онлайн-анкетирования. Всего ученые разослали 370 тысяч электронных писем. Из числа ответивших 62 процента респондентов составили женщины, и 72 процента опрошенных были в возрасте 29-58 лет.