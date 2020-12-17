https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589812928.html

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Французские ученые опросили переболевших COVID-19 людей, какие места они посещали и где могли заразиться коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T22:12

2020-12-17T22:12

2020-12-17T22:32

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Французские ученые опросили переболевших COVID-19 людей, какие места они посещали и где могли заразиться коронавирусом. Результаты исследования опубликованы на сайте института Пастера. Как выяснили специалисты, наибольшую опасность для потенциального заражения представляет посещение баров, ресторанов и спортивных залов. По их оценкам, выше всего шансы заболеть COVID-19 есть у водителей, врачей и работников промышленных предприятий. Более сорока процентов респондентов подозревают, кто их заразил, и 21 процент опрошенных убеждены, что знают, при каких обстоятельствах заразились. Как показал опрос, лишь 54 процента заболевших остались дома сразу при появлении первых симптомов. Исследование было проведено при помощи онлайн-анкетирования. Всего ученые разослали 370 тысяч электронных писем. Из числа ответивших 62 процента респондентов составили женщины, и 72 процента опрошенных были в возрасте 29-58 лет.

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589388711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, в мире