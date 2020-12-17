https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589706381.html

Путин рассчитывает, что ситуация с COVID-19 улучшится в течение полугода

Путин рассчитывает, что ситуация с COVID-19 улучшится в течение полугода

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что в течение ближайшего полугода ситуация с коронавирусом в РФ изменится в лучшую сторону. Об этом он заявил в ходе... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:57

2020-12-17T14:57

2020-12-17T15:25

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что в течение ближайшего полугода ситуация с коронавирусом в РФ изменится в лучшую сторону. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг."Мы думаем, конечно, над тем, что дальше, выход из кризиса. Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с самой пандемией, как быстро это закончится, как быстро мы перейдем к массовой вакцинации и сможем ли мы убрать все ограничения, которые сейчас еще действуют. Я рассчитываю, что в течение следующего, ближайшего полугодия так, или иначе ситуация будет меняться в лучшую сторону", - сказал Путин.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589683052.html

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