https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589659251.html

Путин объяснил возрастом задержку с прививкой от коронавируса

Путин объяснил возрастом задержку с прививкой от коронавируса

Президент России Владимир Путин признался, что пока не сделал прививку от коронавируса, но планирует сделать ее в будущем. Об этом он заявил журналистам на... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T12:39

2020-12-17T12:39

2020-12-17T16:30

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

коронавирус в россии

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что пока не сделал прививку от коронавируса, но планирует сделать ее в будущем. Об этом он заявил журналистам на ежегодной большой пресс-конференции.Глава государства напомнил, что вакцины, которые поступают сейчас в гражданский оборот, предусмотрены для людей определенного возраста, а до таких, как он сам, пока не добрались. От подчеркнул, что следует внимательно прислушиваться к рекомендациям медиков."Необходимо, то, что я слышу от специалистов, необходимо иметь некоторый разбег между различными прививками, скажем, от гриппа и от коронавируса. Некоторые специалисты говорят о том, что это должна быть разница в две недели, некоторые — что это должна быть разница как минимум в четыре недели", — добавил президент.Что касается массовой вакцинации, то Путин считает, что она необходима."То же самое говорят не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, — это массовая вакцинация. Именно она должна создать такой общенациональный популяционный иммунитет, и, повторю еще раз, наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться", — заключил он.Пока в России доступна одна вакцина для профилактики коронавирусной инфекции — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и зарегистрированная Минздравом в середине августа. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.По итогам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования, эффективность "Спутника V" составила 91,4 процента. С начала декабря в России стартовала массовая вакцинация. Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет хронических заболеваний и они не участвовали в клинических исследованиях вакцины, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201216/privivka-1589566949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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