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В Москве за сутки госпитализировали 1756 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1756 пациентов с COVID-19
За последние сутки госпитализированы в Москве 1756 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 474 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:10
2020-12-17T11:10
2020-12-17T11:15
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За последние сутки госпитализированы в Москве 1756 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 474 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице подтверждено 6711 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1756 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 474 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12,2% среди заболевших - дети, 42,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 11,5% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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