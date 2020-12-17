https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589635298.html

В Москве за сутки госпитализировали 1756 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1756 пациентов с COVID-19

За последние сутки госпитализированы в Москве 1756 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 474 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T11:10

2020-12-17T11:10

2020-12-17T11:15

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. За последние сутки госпитализированы в Москве 1756 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 474 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице подтверждено 6711 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1756 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 474 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12,2% среди заболевших - дети, 42,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 11,5% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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