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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589633268.html
В Москве выявили 6711 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6711 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 6711, в Санкт-Петербурге — 3763, Подмосковье — 1471, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:04
2020-12-17T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 6711, в Санкт-Петербурге — 3763, Подмосковье — 1471, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6711, 2. Санкт-Петербург - 3763, 3. Московская область - 1471", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 30, Чукотском автономном округе - 9, Ненецком автономном округе - 6.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 6711 новых случаев заражения коронавирусом

11:04 17.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 6711, в Санкт-Петербурге — 3763, Подмосковье — 1471, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 6711, 2. Санкт-Петербург - 3763, 3. Московская область - 1471", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 30, Чукотском автономном округе - 9, Ненецком автономном округе - 6.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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