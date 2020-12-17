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В Москве выявили 6711 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6711 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 6711, в Санкт-Петербурге — 3763, Подмосковье — 1471, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T11:04
2020-12-17T11:04
2020-12-17T11:04
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 6711, в Санкт-Петербурге — 3763, Подмосковье — 1471, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6711, 2. Санкт-Петербург - 3763, 3. Московская область - 1471", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 30, Чукотском автономном округе - 9, Ненецком автономном округе - 6.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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