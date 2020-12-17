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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201217/konstitutsiya-1589687714.html
Путин высказался об изменениях в Конституцию
Путин высказался об изменениях в Конституцию
Внесение поправок в Конституцию РФ должно было произойти в свое время, потому что раньше многие вещи сделать было невозможно, считает президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T14:01
2020-12-17T14:47
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Внесение поправок в Конституцию РФ должно было произойти в свое время, потому что раньше многие вещи сделать было невозможно, считает президент РФ Владимир Путин."Все хорошо в срок, в свое время: и борьба с подъемом цен в свое время как должна была быть сделана, и изменения в Основной закон тоже. Раньше многие вещи сделать было невозможно", - сказал Путин на пресс-конференции.По словам президента, фундаментальные основы конституции остались без изменений, но Основной закон 1993 года принимался в сложных условиях "гражданского противостояния и боевых действий в столице РФ в Москве"."Здесь люди гибли. Применялось автоматическое оружие, и в тех условиях танки стреляли по парламенту, и в этих условиях была принята конституция. Память такая - мы стараемся выкинуть из памяти самое плохое, но это было. И было не где-то там. А вот здесь, у нас. В этих условиях была принята конституция. Она в известной степени сыграла такую стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную политическую базу для развития. Но сейчас у нас другая ситуация, и в соответствии с этой ситуацией мы должны были внести коррективы, поправки в Основной закон", - подчеркнул Путин.В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Основной закон. Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании. Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек). Всего в конституцию были внесены 206 поправок. 4 июля они вступили в силу.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20201111/peskov-1584082259.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин объяснил, в чем смысл поправок в Конституции
Путин объяснил, в чем смысл поправок в Конституции
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владимир путин, общество

Путин высказался об изменениях в Конституцию

14:01 17.12.2020 (обновлено: 14:47 17.12.2020)
 
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Внесение поправок в Конституцию РФ должно было произойти в свое время, потому что раньше многие вещи сделать было невозможно, считает президент РФ Владимир Путин.
"Все хорошо в срок, в свое время: и борьба с подъемом цен в свое время как должна была быть сделана, и изменения в Основной закон тоже. Раньше многие вещи сделать было невозможно", - сказал Путин на пресс-конференции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 12:55
Песков оценил голосование по поправкам в Конституцию
По словам президента, фундаментальные основы конституции остались без изменений, но Основной закон 1993 года принимался в сложных условиях "гражданского противостояния и боевых действий в столице РФ в Москве".
"Здесь люди гибли. Применялось автоматическое оружие, и в тех условиях танки стреляли по парламенту, и в этих условиях была принята конституция. Память такая - мы стараемся выкинуть из памяти самое плохое, но это было. И было не где-то там. А вот здесь, у нас. В этих условиях была принята конституция. Она в известной степени сыграла такую стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную политическую базу для развития. Но сейчас у нас другая ситуация, и в соответствии с этой ситуацией мы должны были внести коррективы, поправки в Основной закон", - подчеркнул Путин.
В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Основной закон. Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании. Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек). Всего в конституцию были внесены 206 поправок. 4 июля они вступили в силу.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Владимир ПутинОбщество
 
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