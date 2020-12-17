https://ria.ru/20201217/konstitutsiya-1589687714.html

Путин высказался об изменениях в Конституцию

Путин высказался об изменениях в Конституцию

Внесение поправок в Конституцию РФ должно было произойти в свое время, потому что раньше многие вещи сделать было невозможно, считает президент РФ Владимир... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T14:01

2020-12-17T14:01

2020-12-17T14:47

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Внесение поправок в Конституцию РФ должно было произойти в свое время, потому что раньше многие вещи сделать было невозможно, считает президент РФ Владимир Путин."Все хорошо в срок, в свое время: и борьба с подъемом цен в свое время как должна была быть сделана, и изменения в Основной закон тоже. Раньше многие вещи сделать было невозможно", - сказал Путин на пресс-конференции.По словам президента, фундаментальные основы конституции остались без изменений, но Основной закон 1993 года принимался в сложных условиях "гражданского противостояния и боевых действий в столице РФ в Москве"."Здесь люди гибли. Применялось автоматическое оружие, и в тех условиях танки стреляли по парламенту, и в этих условиях была принята конституция. Память такая - мы стараемся выкинуть из памяти самое плохое, но это было. И было не где-то там. А вот здесь, у нас. В этих условиях была принята конституция. Она в известной степени сыграла такую стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную политическую базу для развития. Но сейчас у нас другая ситуация, и в соответствии с этой ситуацией мы должны были внести коррективы, поправки в Основной закон", - подчеркнул Путин.В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин озвучил идею внесения изменений в Основной закон. Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании. Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек). Всего в конституцию были внесены 206 поправок. 4 июля они вступили в силу.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20201111/peskov-1584082259.html

https://ria.ru/20201216/popravki-1589411662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество