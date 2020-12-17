https://ria.ru/20201217/konkurent-1589766915.html

Эксперт: России необходимо создать конкурентоспособный аналог YouTube

Эксперт: России необходимо создать конкурентоспособный аналог YouTube

Россия обладает собственными соцсетями и сервисами электронной почты, но по ряду направлений необходимы новые разработки – в частности, создать очевидного... РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T18:00

2020-12-17T18:00

2020-12-17T18:00

youtube

google

apple

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия обладает собственными соцсетями и сервисами электронной почты, но по ряду направлений необходимы новые разработки – в частности, создать очевидного конкурента видеохостингу YouTube, заявил РИА Новости глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что России надо развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за рубежом.При этом он считает, что создание такого ресурса должно осуществляться не госкорпорацией, а коммерческой компанией, но при поддержке государства.Эксперт также добавил, что в России нет собственной популярной операционной системы для мобильных телефонов и компьютеров. "И тут нужна будет господдержка и протекционизм. Без этого выжить в мире, где правят Apple и Google будет очень сложно", - уверен Зыков.

https://ria.ru/20201216/sboy-1589436808.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, google, apple, владимир путин, технологии