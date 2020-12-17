Эксперт: России необходимо создать конкурентоспособный аналог YouTube
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия обладает собственными соцсетями и сервисами электронной почты, но по ряду направлений необходимы новые разработки – в частности, создать очевидного конкурента видеохостингу YouTube, заявил РИА Новости глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что России надо развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за рубежом.
16 декабря, 10:09В работе YouTube, Telegram и WhatsApp произошел новый сбой
"Россия уникальна тем, что у нас, в отличие от Европы, есть свои соцсети, свои почтовые сервисы и поисковики. Но есть интернет-платформы, аналогов которым у нас нет. Во-первых, это видеохостинг. Нужен очевидный конкурент для YouTube, который бы выступал в той же весовой категории", - сказал глава АППСИМ.
При этом он считает, что создание такого ресурса должно осуществляться не госкорпорацией, а коммерческой компанией, но при поддержке государства.
"Нам нужны системы - реестры, которые бы позволили госструктурам видеть, какие на рынке есть отечественные разработки для их заказа. Например, российский "ОнлиОфис" (офисный пакет приложений - ред.) известен в Европе и там широко популярен, но в России мало, кто про него знает. Сейчас, для поддержки отечественных разработчиков, государство приняло ряд законов, о предустановке отечественного ПО на смартфоны. Это очень правильный шаг", - добавил Зыков.