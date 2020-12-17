https://ria.ru/20201217/konferentsiya-1589742319.html

Песков считает, что пресс-конференцию Путина организовали блестяще

Песков считает, что пресс-конференцию Путина организовали блестяще

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что пресс-конференция главы государства Владимира Путина в этом году была организована блестяще. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T16:44

2020-12-17T16:44

2020-12-17T16:49

владимир путин

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что пресс-конференция главы государства Владимира Путина в этом году была организована блестяще.Комментируя информацию о том, что он сам должен был сегодня быть в Ново-Огарево, Песков сказал: "Это был обманный маневр".

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владимир путин, политика, дмитрий песков